ЦБ понизил ставку до 5,5%, что соответствует обещанию, сделанному на прошлой неделе: ЦБ понизил ставку на 50 б. п. с 6,0% до 5,5% – об этом понижении ЦБ сообщал в конце прошлой недели, и рынок его уже учел. Нас не удивляет масштаб понижения: шаг в 25 б. п. – это традиционный шаг понижения, отражающий коррекцию инфляции к цели ЦБ, однако подобный масштаб движения не подходит в момент экономического шока; понижение на 100 б. п. было бы слишком сильным, учитывая быстрое ускорение инфляции с 2,3% г/г в феврале до 3,1% г/г на 20 апреля. Таким образом, понижение на 50 б. п. – наиболее адекватная реакция ЦБ на сложившуюся обстановку.

ЦБ транслирует настрой на снижение ставки; мы ожидаем понижения ставки до 5,0% в ближайшие месяцы: На наш взгляд, ЦБ транслирует очевидный настрой на снижение ставки:

 Во-первых, ЦБ четко дал понять, что на следующих заседаниях он снова рассмотрит вопрос о понижении ставки. Это говорит о том, что курс на смягчение монетарной политики остается базовым сценарием ЦБ;

 Во-вторых, макросценарий ЦБ, представленный одновременно с решением по ставке, предусматривает снижение ВВП на 4-6% г/г в 2020 г. Это гораздо более пессимистичный прогноз в сравнении с предыдущим заявлением главы ЦБ, в котором она говорила о возможном масштабе спада в масштабе 1-2% г/г и о возможности избежать рецессии. Значительное ухудшение прогноза оправдывает продолжение снижения ставки в случае необходимости;

 В-третьих, ЦБ открыто объявил о том, что он переходит к стимулирующей монетарной политике, что, судя по всему, стало ответом регулятора тем, кто критиковал ЦБ за жесткую политику в предыдущие месяцы и одновременно залогом ее смягчения.

После пресс-конференции главы ЦБ у нас нет сомнений, что регулятор понизит ставку до 5,0% уже в ближайшие месяцы; мы также полагаем, что к концу года ставка пойдет ниже этого значения. Курс рубля отреагировал укреплением на новость о понижении ставки, что указывает на то, что рынок также настроен на продолжающееся снижение ставок в РФ.

ЦБ представил крайне размытый прогноз инфляция – на уровне 3,8-4,8% к концу этого года: ЦБ подтвердил свои опасения по поводу долгосрочных дефляционных последствий кризиса в отличие от инфляционных рисков, которые могут быть только краткосрочными. В то же самое время прогноз по инфляции на этот год больше склоняется к инфляционному сценарию, что открывает ЦБ возможность для более сильного понижения ставки в том случае, если рост цен будет медленнее, чем текущие ожидания.

Мы ожидаем, что регулятор продолжит понижать ставку на следующем заседании 19 июня: Второй квартал будет самым тяжелым по масштабу снижения ВВП – согласно результатам опроса российских экспертов, проведенного Центром развития ВШЭ в начале апреля, ВВП должен снизится на 8% г/г в 2К20 при сценарии снижения ВВП на 2% по итогам 2020 г. Прогноз ЦБ по масштабу спада в 2К20 совпадает с указанной выше цифрой. Это говорит о том, что потенциал понижения ставки на следующем заседании ЦБ 19 июня остается значительным – мы ожидаем ее снижения еще на 50 б. п. до уровня 5% на заседании 19 июня.