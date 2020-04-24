Мы пересмотрели прогнозную цену акций Газпром нефти после падения цен на нефть из-за вирусной пандемии и разрыва соглашения ОПЕК+ в феврале 2020 г., спровоцировавшего ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией. Мы понизили прогноз финансовых показателей компании на среднесрочную перспективу с целью отразить радикально изменившуюся рыночную конъюнктуру. Мы полагаем, что после начала ребалансировки рынка в мае 2020 г. цены на нефть начнут движение вверх, и акции Газпром нефти реализуют потенциал роста в течение года.

Мы понизили прогноз средней цены Brent на 2020 г. почти в два раза до $35 за баррель, так как учли обвал цен в 1 квартале и резкий рост избытка предложения во 2 квартале. Бывшие страны-участницы ОПЕК+ приняли

новое соглашение по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки с мая, однако этих мер, на наш взгляд, будет недостаточно: избыток нефти уже на текущий момент превышает 20 млн б/с и может достигнуть 30 млн б/с к концу апреля, так как эксперты ожидают, что пандемия выйдет на пик в конце апреля-начале мая. Определенные надежды мы возлагаем на естественную ребалансировку рынка во 2 полугодии 2020 г. из-за

давления низких цен на неэффективных производителей, однако надеяться на более высокие цены, чем в среднем 35 долл. за баррель Brent в 2020 г., на наш взгляд, преждевременно.

Мы исходим из того, что EBITDA Газпром нефти в 2020 г. сократится на 24% г/г из-за падения цен на нефть и сокращения добычи, и рассчитываем, что компания предпримет меры по оптимизации операционных затрат и

также сократит CapEx: мы ожидаем, что компания сократит капзатраты в текущем году на 30% г/г до 315 млрд руб.

На внутренний рынок нефтепродуктов приходится более 40% выручки компании, и до введения демпфирующего механизма в 2018 г. акцент на внутреннем рынке был сильной чертой компании, так как цены на нефтепродукты на нем как правило росли независимо от динамики

мировых цен на нефть. После введения демпфера российские нефтегазовые компании вынуждены доплачивать государству, если экспортные цены ниже внутренних нормативов, и наоборот, компании получают от государства компенсацию, если внутренние нормативы ниже.

Таким образом, внутренние цены на нефтепродукты стали стабильными, но у ВИНК изъяли сверхдоходы. В результате мы не ожидаем, что стабильность внутренних цен на нефтепродукты защитит Газпром нефть от

падения мировых цен в нынешнем году.

Газпром нефть обладает высокой финансовой устойчивостью: на конец 2019 г. чистый долг составлял 498 млрд руб., а соотношение «Чистый долг/EBITDA», по нашим расчетам, достигло 0,82, при этом доля краткосрочного долга от общего составляла всего 4%.

К внутренним драйверам роста мы относим увеличение добычи на новых месторождениях c высоким дебитом скважин и наличием налоговых льгот, развитие нефтепереработки, в которую компания продолжает активно

инвестировать. Так как российские компании должны будут сократить добычу нефти на 22% с мая 2020 г., мы полагаем, что сокращение коснется в первую очередь старых месторождений в Западной Сибири.

Согласно нашим расчетам, переход в прошлом году на расчет дивидендов исходя из 50% чистой прибыли по МСФО поставит акции Газпром нефти на второе-третье место в секторе по дивидендной доходности в 2020 г.,

уступая Татнефти и конкурируя с Лукойлом при прочих равных. Мы ожидаем, что при норме выплат в 50% дивиденды по итогам 2020 г. составят 27 руб. на акцию, что соответствует доходности 8%.