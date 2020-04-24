Риторика ЦБ содержит однозначные сигналы к дальнейшему смягчению процентной политики
24 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. – до 5,5% годовых. В пресс-релизе ЦБ отметил переход в область «мягкой ДКП» и возможность дальнейшего снижения ставки «на ближайших заседаниях».
На пресс-конференции Э. Набиуллина отметила, что практически во всех макросценариях ЦБ видит пространство для дальнейшего смягчения ДКП, даже в случае расширения мер бюджетной поддержки экономики. Также глава ЦБ подтвердила возможность потенциала снижения ставки еще на 100 б.п. с текущего уровня.
Согласно обновленному макропрогнозу, в базовом варианте регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,8-4,8% по итогам 2020 г. (февральский прогноз – 3,5-4,0%) с ее дальнейшей стабилизацией вблизи 4%. При этом, по словам Э. Набиуллиной, ЦБ ожидает разворот инфляционных трендов (то есть, по всей видимости, преобладание дезинфляционных факторов над проинфляционными) с середины текущего года
По итогам 2020 г. ЦБ прогнозирует снижение ВВП на 4-6% (февральский прогноз предполагал рост на 1,5-2,0%), в том числе падение экспорта может составить 10-15%. При этом на пресс-конференции Э. Набиуллина отметила, что во 2-м кв. падение ВВП может достигнуть 8%, однако регулятор по-прежнему ожидает, что рецессии в текущем году удастся избежать. Прогноз ЦБ на 2021 г. предполагает рост ВВП на 2,8-4,8%.
Базовый прогноз ЦБ предполагает среднюю цену нефти Urals на уровне 27 долл. за баррель в 2020 г., 35 долл. – в 2021 г. и 45 долл. – в 2022 г.
В целом вся сегодняшняя риторика ЦБ и комментарии его главы содержат однозначные сигналы к дальнейшему смягчению процентной политики. Мы полагаем, что уже на следующем заседании в июне можно ожидать еще одного снижения ключевой ставки, как минимум, на 50 б.п. с сохранением крайне мягкой риторики.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200424/831330605.html