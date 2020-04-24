24 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. – до 5,5% годовых. В пресс-релизе ЦБ отметил переход в область «мягкой ДКП» и возможность дальнейшего снижения ставки «на ближайших заседаниях».

На пресс-конференции Э. Набиуллина отметила, что практически во всех макросценариях ЦБ видит пространство для дальнейшего смягчения ДКП, даже в случае расширения мер бюджетной поддержки экономики. Также глава ЦБ подтвердила возможность потенциала снижения ставки еще на 100 б.п. с текущего уровня.

Согласно обновленному макропрогнозу, в базовом варианте регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,8-4,8% по итогам 2020 г. (февральский прогноз – 3,5-4,0%) с ее дальнейшей стабилизацией вблизи 4%. При этом, по словам Э. Набиуллиной, ЦБ ожидает разворот инфляционных трендов (то есть, по всей видимости, преобладание дезинфляционных факторов над проинфляционными) с середины текущего года

По итогам 2020 г. ЦБ прогнозирует снижение ВВП на 4-6% (февральский прогноз предполагал рост на 1,5-2,0%), в том числе падение экспорта может составить 10-15%. При этом на пресс-конференции Э. Набиуллина отметила, что во 2-м кв. падение ВВП может достигнуть 8%, однако регулятор по-прежнему ожидает, что рецессии в текущем году удастся избежать. Прогноз ЦБ на 2021 г. предполагает рост ВВП на 2,8-4,8%.

Базовый прогноз ЦБ предполагает среднюю цену нефти Urals на уровне 27 долл. за баррель в 2020 г., 35 долл. – в 2021 г. и 45 долл. – в 2022 г.

В целом вся сегодняшняя риторика ЦБ и комментарии его главы содержат однозначные сигналы к дальнейшему смягчению процентной политики. Мы полагаем, что уже на следующем заседании в июне можно ожидать еще одного снижения ключевой ставки, как минимум, на 50 б.п. с сохранением крайне мягкой риторики.



