Российский фондовый рынок завершает неделю нейтрально. После открытия площадок в США, где рынок позитивно воспринял смешанную статистику по продажам товаров в марте, Европа скорректировала падение до 0,5%, а индексы РФ вышли к уровням закрытия четверга, перейдя к боковой динамике.

Нефть сегодня в плюсе почти на 3,5%, доходя в отдельные часы до 22,7 доллара за баррель. Поддержку баррелю оказывают заявления Кувейта о более раннем начале снижения добычи, чем предусматривает соглашение ОПЕК+. На этом же фоне в США сланцевый оператор Continental Resources полностью остановил добычу на ключевых месторождениях. Мы ожидаем позитивного завершения пятницы с ценой в диапазоне 21,7-23,2 доллара за баррель. С понедельника котировки могут рвануть вверх на фоне сжатия добычи в США и странах-членах ОПЕК.

РТС торгуется около 1100 пунктов, индекс Мосбиржи в узком диапазоне 2580-2600 пунктов. Мы закладываем сохранение текущей динамики. Индексы могут закрыться в слабом минусе. В начале следующей недели рынок будет стремиться к росту. Потенциал РТС на следующей неделе – до 1170 пунктов Индекс Мосбиржи может восстановиться до 2710 пунков.

В лидерах роста вечером акции Полюса (+2,1%). Бумага растет вслед за ценами на золото, а также на фоне отчетности за первый квартал, который совпал с ожиданиями рынка. Компания увеличила продажи на 16% в годовом выражении при росте средней цены реализации на 22%. Унция основного драгметалла, по нашей оценке, за текущий квартал может преодолеть планку 1900 долларов, что на 8,7% выше текущих цен. Акции полюса имеют краткосрочный потенциал до 12500 рублей, что на 2,8% выше их текущей цены.

В минусе сегодня торгуются: Роснефть (-2,6%), Алроса (-2,6%), Татнефть (-2,2%), X5 Retail Group (-2,1%), Интер РАО (-2%), Лукойл (-2%), Русал (-1,9%) Участники рынка выходят из волатильных бумаг в преддверие выходных, а также из соображений фиксации прибыли. На текущих уровнях интересной может быть покупка Русала. Бумага имеет среднесрочный потенциал роста до 30 рублей (+16,7%) в связи с грядущим перезапуском заводов в ЕС и Китае. Цены на алюминий сейчас ниже рентабельности производств, что также говорит в пользу их скорого отскока.

В валютной секции ситуация складывается в пользу рубля. По нашему мнению, на это влияют рекордные объемы продажи валюты со стороны ЦБ для пополнения бюджета. Кроме того, позитивно подействовали прогнозы главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о грядущем падении темпов инфляции. Комментируя сегодняшнее снижение ставки, она в очередной раз указала на риски снижения цен ниже таргета вследствие сжатия спроса. Разворот инфляционного тренда может случиться уже во второй половине года. Риски рецессии в РФ Набиуллина оценила выше, чем на предыдущем заседании, однако дала понять, что заливать деньгами экономику ЦБ не планирует, а это опять же позитивно для курса национальной валюты.

Доллар и евро к вечеру торгуются практически без изменений около отметок 74,4 и 80,4 рубля. Мы полагаем, что к закрытию возможен рост валютных пар на 10-20 копеек. С понедельника может начаться новое ралли с заходом в диапазон 72,5-74 рублей по доллару и 78,5-80 рублей по евро.



