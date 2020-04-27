В рамках предстоящей недели для мировых рынков важным фактором продолжит оставаться ситуация с распространением коронавируса. В последнее время темпы роста количества заболевших в мире продолжают оставаться на достаточно высоком уровне, а количество случаев инфицирования на утро понедельника вплотную подошло к 3 миллионам человек. При этом в текущий момент мы слышим противоречивые заявления относительно смягчения и отмены карантинных мер, которые сдерживают экономическую активность в большом числе стран. Так, Италия и Испания готовы начать смягчать ограничения уже в начале мая, в США речь идет о том, что карантинные меры могут быть продлены до лета. Сложившаяся ситуация сдерживает активность покупателей, так как все еще нет точных оценок потерь мировой экономики, а значит и ценовых ориентиров по широкому спектру активов.

Плюс к этому, внимание инвесторов будет обращено на блок макроэкономической статистики, публикуемый на следующей неделе, которая покажет влияние коронавируса на экономику отдельных стран. В частности, оказать существенное влияние на динамику рынков могут данные по страновым индексам деловой активности за апрель. Также в рамках предстоящей недели пройдут заседания ФРС и ЕЦБ. Вряд ли мы увидим какие-то существенные шаги, способные повлиять на рынок, – сейчас регуляторы часто принимают решения по ставке и программам количественного смягчения вне заседаний, стараясь оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию. Не стоит забывать и о сезоне отчетностей в США – цифры, публикуемые компаниями, могут влиять не только на отдельные сектора, но и на рынки в целом.

Если же говорить о настроениях, складывающихся на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. В пределах 2% растут площадки в Азии. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 1,3%. Рынок энергоносителей выглядит слабо, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 20,5 доллара за баррель.

На таком фоне в начале сессии ожидаем попыток роста на российском фондовом рынке. Несмотря на снижение рынка энергоносителей, покупки в наших бумагах могут преобладать, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь понедельника и подтянуться к 2600 пунктам. При этом в ходе короткой торговой недели не исключаем попыток возобновления нисходящей динамики и отступления рынка в диапазон 2300 – 2500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. На фоне снижения цен на нефть и уверенного роста валют развивающихся стран пара доллар/рубль в начале сессии отступит в район 74 – 74,5 рубля. При этом в дальнейшем российская валюта может оказаться под давлением в случае ухудшения аппетита к рисковым активам, что позволит доллару отыграть утренние потери.



