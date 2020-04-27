В пятницу рынок акций скорректировался. На положительной территории закрылись акции Полюса (+1,20%). Лидерами снижения стали префы Мечела (-4,08%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 74-75 по мере дальнейшего роста цены на нефть.

Банк России снизил ключевую ставку. Решение полностью совпало с ожиданиями участников. Проинфляционные факторы в краткосрочном плане уступают антиинфляционным (совокупный и потребительский спрос резко сократился). При этом экономика остро нуждается в мерах поддержки. Поэтому не исключено дальнейшее смягчение, консенсус прогноз предполагает снижение ставки на 0,25 п.п. на следующем заседании.

Объем потерь в экономике растет. По оценке Минэкономразвития, дефицит бюджета составит около 5% ВВП (более 5 трлн руб.). Это примерно вдвое больше, чем ожидалось ранее. Спад ВВП тоже оценивается примерно в 5% в этом году. Объем потерь по оценке Минэка – 100 млрд руб. в день. Однако, если присовокупить объем помощи и потери от падения внешней торговли, то потери экономики вырастут до 260 млрд руб. в день. Объем заимствований на внешних рынках, на мой взгляд, не превысит $15 млрд, остальные придется собирать за счет расходования резервов и привлекать при помощи внутренних займов. Долговая нагрузка увеличится с 14 до 17% ВВП.

Торговая идея: Мосбиржа (-0,40%). Спек. продажа, ТР 106 руб. Мы полагаем, что акции Мосбиржи – самая лучшая долгосрочная идея на российском рынке сейчас. Однако рост на 50% за месяц создает потенциал для технической коррекции в пределах 10%.

Ожидаем боковую динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рыке в фокусе результаты Русагро и дивиденды Алросы. Из важной статистики – динамка розничных продаж и оценка ВВП за март. Ориентиры: диапазон 74,00-76,00 в паре USD/RUB, 2500-2600 по индексу Мосбиржи.