В пятницу российский рынок акций закрылся с потерями почти в 1,5%. Но после нашего закрытия американские индексы уверенно выросли, а фьючерсы на них сегодня с утра продолжают подъем, прибавляя более 1%.

Так что с утра отечественные бумаги ростом встретят этот позитив.

Небольшим негативом является очередное снижение нефти: сегодня перед нашим открытием ее котировки падают на 5%, и вновь сверху вниз подходят к отметке 20 долларов за баррель. Не исключено, что снижение нефти продолжится: накануне экспирации многие будут сокращать длинные позиции, опасаясь как бы и марка Brent не ушла в отрицательную зону по примеру североамериканской нефти WTI.

Поэтому с акциями нефтяных компаний стоит проявлять повышенную осторожность. Однако вполне возможно, что рынок в целом в очередной раз проигнорирует негативную динамику нефти.

В пятницу Банк России принял решение снизить ставку на 0,5 п.п., что является позитивным для рынка акций, поскольку сформирует переток средств с долгового рынка, где доходности будут снижаться, на потенциально более доходный рынок акций.

Более того, регулятор дал понять, что смягчение денежно-кредитной политики продолжится.

Бенефициарами этого станут прежде всего дивидендные бумаги. Но на опережающий рост их котировок в ближайшие дни рассчитывать не стоит – рынок все-таки находится во власти внешних факторов. Однако сегодня ждем подъема «Норильского Никеля», который кроме ставки будет отыгрывать и подорожавшие никель и палладий.

Для рубля снижение ставки является негативом. Но решение ЦБ можно интерпретировать и так, что регулятор уверен в способности удержать курс рубля на нынешнем уровне, вблизи отметки 75 руб за доллар. Сегодня российская валюта должна бы снижением отыгрывать как решение по ставке, так и падение нефтяных котировок.

Но система курсообразования у нас сейчас имеет нерыночный характер, на валютном рынке бал правит ЦБ, своими валютными интервенциями определяя границы падения и роста рубля.

В целом же на этой неделе можно ждать усиления давления на рубль как из-за высокой вероятности продолжения снижения цен на нефть накануне экспирации, так и увеличения покупок долларов и евро накануне длинных майских выходных.



