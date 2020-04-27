Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2534,97 п. до 2562,03 п., а РТС с 1078,69 п. до 1081,32 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,0874 до $1,0824. Пара USD-RUB поднялась с 73,99 до 74,55, а EUR-RUB с 80,38 80,67. Нефть Brent подешевела с $28,08 до $21,44 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2874,56 п. до 2836,74 п.

На прошедшей неделе рынки узнали, что контракты на нефть могут иметь негативное значение. Предварительные индексы деловой активности в мире упали до многолетних значений, а то и до минимальных исторических уровней. Всему виной пандемия COVID-19, меры против которой привели к резкому падению деловой активности. В некоторых странах уже начинают делать послабления, но пока ещё рано говорить о том, что этот процесс носит устойчивый характер. Завершается апрель, а это значит, что впереди много очень неприятной статистики, хотя рынки пока предпочитают сосредотачиваться на масштабных денежных вливаниях и надеждах на скорое завершение коронавирусного кризиса.

Новая Зеландия не работает в понедельник по случаю национального праздника. В Китае выйдут данные по прибыли промышленных предприятий. В России в этот день публикуется статистика по росту реальных зарплат (ожидается 5,5% в феврале по сравнению с 6,5% в январе), розничным продажам (+2,6% в марте по сравнению с 4,7% в феврале) и безработице (ожидается 4,8% против 4,6% в феврале). «Русагро» сообщит операционные результаты за I квартал, а в «АЛРОСА» примут решение по дивидендам.

Япония начнёт вторник с публикации данных по безработице. Ожидается, что в марте она выросла до 2,5% с 2,4% в феврале. Банк Японии проведёт заседание. В США в этот день выйдут индексы цен на жильё S&P/CS. Закроет день отчёт API по запасам нефти. В России отчётность по МСФО от Yandex, «ЭНЕЛ Россия», по РСБУ от «Юнипро».

Новая Зеландия сообщит в среду данные по внешней торговле и безработице. Далее инфляция в Австралии. В еврозоне выйдет отчёт по оценке потребительского и делового доверия, делового климата и экономических ожиданий. США в этот день опубликуют статистику цен производителей, но, пожалуй, более важным будет первая оценка ВВП за I квартал. Ожидается спад на 4%. Далее индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов в США. ФРС проведёт заседание, но, похоже, от ФРС уже не ждут сюрпризов после активности в марте и апреле. В России отчётность по МСФО от «НОВАТЭК», «ММК», «Ленэнерго».

В четверг в Гонконге отметят День рождения Будды. Япония может сообщить в этот день о падении промышленного производства за март на 5,2%. Китай сообщит индексы деловой активности от НБС. Ожидается, что PMI в промышленности снизится до 51,0 п. в апреле по сравнению с 52,0 в марте. Франция опубликует первую оценку ВВП за I квартал. Германия сообщит динамику розничных продаж за март. Безработица в Германии могла повыситься до 5,2% в апреле с 5,0% в марте. Инфляция в еврозоне могла замедлиться до 0,1% в апреле с 0,7% в марте. Далее первая оценка ВВП еврозоны и безработица за март. Ожидается, что в еврозоне она увеличилась до 7,7% с 7,3% в феврале. ЕЦБ в этот день проведёт заседание, но каких-либо изменений по ставкам не ожидается. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что число заявок снизится до 3,5 млн. Далее Чикагский PMI. В России в этот день опубликуют индекс производственной активности, а также статистику ЦБ РФ по международным резервам. Отчётность по РСБУ предоставят «Русгидро», «Мосэнерго», «ТГК-1». «Детский мир» отчитается по МСФО за I квартал, как и Сбербанк. Также ожидается отчётность по МСФО от «НЛМК», а ГМК «Норникель» сообщит операционные результаты.

В пятницу некоторые страны, включая Японию, Австралию, Великобританию и США, опубликуют индексы деловой активности в промышленности. В большинстве стран Европы будут отмечать 1 мая. В США также выйдет статистика по расходам на строительство и индекс ISM в производственном секторе. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Новая неделя в Азии началась ростом. В Японии ждут расширения программы количественного смягчения от Банка Японии. Регулятор обещает покупать правительственные бонды без ограничений, а также расширяет списки коммерческих долгов. Плюс к этому были смягчены требования к корпоративным бондам, которые могут покупаться регулятором. Рост рынка в Токио во многом обеспечивался бумагами производителя промышленных роботов Fanuc. Компания отчиталась за сильный финансовый год, да и последствием пандемии COVID-19 называют более быструю роботизацию. Единственным печальным моментом в Азии является возобновившееся падение котировок нефти. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19792,86 п. (+2,76%), Hang Seng — 24300,83 п. (+1,97%), Shanghai Composite — 2828,08 п. (+0,70%).

Запасы в США всего на 16,4 млн бар. ниже исторического максимума. Неделей ранее они выросли до 518,6 млн бар., но пока производство остаётся существенным и статистика за прошедшую неделю может даже перебить этот максимум. По данным Baker Hughes, число активных буровых в США сократилось за прошлую неделю на 60 штук до 378 единиц. Это минимальное значение с июля 2016 года. Но для рынка это пока ничего не значит, поскольку данная цифра говорит лишь об отдалённых перспективах. Кувейт и Алжир сообщили, что уже привели своё производство в соответствие с новым соглашением OPEC++. Тем не менее, всей этой информации может оказаться недостаточно, чтобы ближний контракт Brent показал существенное снижение до даты окончания обращения. Динамика золота на прошедшей неделе была преимущественно позитивной. Резервы SPDR Gold Trust увеличились с 1021,69 тонн до 1048,31 тонн. К 9:00 мск июльский Brent — $23,86 (-3,83%), WTI — $15,01 (-11,39%), Золото — $1741,3 (+0,33%), Медь — $5234,89 (+1,60%), Никель — $12465 (+1,79%).

Индекс доллара снижался на 0,40% до 99,98 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,63% по сравнению с 0,6% вечером в пятницу. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,085 (+0,24%), GBP-USD — $1,244 (+0,64%), USD-JPY – 107,24 (-0,22%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный, но отечественному рынку может помешать нефть, которая вновь стремится вниз на фоне американского упрямства в нежелании снижать производство. Банк Японии вслед за ФРС снял ограничения по программе выкупа государственных бондов и расширил возможности покупки корпоративных долгов. Соответственно, ещё один ведущий эмиссионный центр перешёл в режим беспрерывно работающего печатного станка. Это будет стимулировать увеличение объёмов “Carry Trade” в японских иенах, что должно поддержать рискованные активы.