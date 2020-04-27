Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на фоне восстановления спроса на рисковые активы. При этом заметно укрепиться отечественной валюте не даст снижение нефтяных котировок.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный, но отечественному рынку может помешать нефть, которая вновь стремится вниз на фоне американского упрямства в нежелании снижать производство", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокера".

Банк Японии вслед за ФРС США снял ограничения по программе выкупа государственных бондов и расширил возможности покупки корпоративных долгов, напоминает он. Соответственно, указывает аналитик, еще один ведущий эмиссионный центр перешел в режим беспрерывно работающего печатного станка.

"Это будет стимулировать увеличение объемов carry trade в японских иенах, что должно поддержать рискованные активы", — считает эксперт.

"С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — полагает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

На валютном рынке в начале торгов возможен рост рубля к доллару и попытки закрепления ниже отметки 74,5 рубля на фоне некоторого восстановления "спроса на риск" на рынках в целом, отмечает Антон Старцев из ГК "Олма". Но заметное укрепление рубля пока выглядит маловероятным из-за неопределенной динамики цен на нефть, добавляет он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в пятницу выросли на 1,11-1,65% на фоне ожиданий ослабления карантинных мер в некоторых штатах.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра понедельника растут на 0,5-1%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также растут: гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 1,93%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,39%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,71%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,5%.

Стоимость нефти снижается на 5% — до 23,55 доллара за баррель сорта Brent с поставкой в июле.

Курс евро растет на 0,32% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0853 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в последнюю торговую сессию предыдущей недели снизился после двух дней роста подряд и потерял по обоим основным индексам около 1,5%. Коррекцию обусловили снижение западных фондовых индексов и неуверенная динамика рынка нефти.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов пятницы упал на 1,44% — до 2562,03 пункта, индекс РТС — на 1,67%, до 1081,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов снизился на 23 копейки – до 74,55 рубля, евро поднялся на 4 копейки, до 80,67 рубля.