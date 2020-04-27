Текущие настроения. Индексы PMI Composite в США (27,4) и ЕС (13,5) за апрель показали ре- кордное падение, а число новых заявок на пособия по безработице в США составило 4,4 млн. Однако рынки DM фокусируются на скором прохождении пика заражений, ослаблении каран- тинных мер, росте балансов глобальных ЦБ и новых мерах фискального стимулирования в США (почти $500 млрд долл.). При этом на ухудшении экономических ожиданий под давлением рынки ЕМ и цены на нефть (Brent упала до $21, Urals – ниже $15/барр.)

Рубль в минусе из-за нефти, однако его динамика лучше аналогов (дисконт сократился до нового минимума 7,6%) в условиях предналогового периода и усиления интервенций ЦБ с 200 до 300 млн в день. Минфин разместил ОФЗ на 86,7 млрд руб. с доходностью ниже RUONIA на уверенности инвесторов в снижении ключевой ставки. ЦБ РФ не разочаровал: снизил ставку на 50 б.п. до 5,50%, указал на пространство для дальнейшего снижения на ближайших заседаниях при любых сценариях и не исключил потенциал снижения в 100 б.п.

Ключевые темы недели: с одной стороны, снижение новых случаев COVID-19 и ожидания смягчения карантина в мире, а с другой – ухудшающаяся макро статистика.

ВВП США в 1К20 (ср) мог снизиться примерно на 1,5% кв/кв (или 6% в пересчете на годовые темпы). При этом в 2К20 ситуация, вероятно, ухудшится. Исходя из данных по заявкам на пособия по безработице (чт), всего в марте-апреле около 17% занятых в США потеряли работу, что снижает уверенность потребителей (вт). Падение деловой активности в этом месяце (пт), вероятно, усилится. На этом фоне ФРС по итогам заседания (вт-ср) может подтвердить готовность и далее поддерживать монетарное стимулирование.

В Еврозоне будут опубликованы предварительные данные по экономическому росту за 1К20, а также экономической активности за апрель (ср) и инфляции (чт). ЕЦБ (чт) также может смягчить политику, ING не исключает дальнейшего расширения программы скупки активов.

На сырьевых рынках начнется сокращение предложения нефти в рамках соглашения ОПЕК++. При этом пока остается неясным масштаб фактического снижения добычи и способность скомпенсировать падение спроса, которое может достигать 25-35 млн барр./сут.

В России на этой неделе ожидается очередное выступление президента. Мы не исключаем продления карантина как минимум, до конца майских праздников, и расширения программы фискального стимулирования, которая пока остается крайне скромной.

Потребление за март (пн) было поддержано предкарантинным ажиотажным спросом и потому вряд ли будут показательным. Доходы за февраль также незначимы.

Курс рубля в ближайшие дни может поддерживаться налоговыми выплатами на 1,1 трлн руб. (пн-вт), а в более долгосрочной перспективе – интервенциями ЦБ. Согласно новому прогнозу ЦБ, при средней Urals $20/барр. в 2-4К20 ЦБ продаст около $50 млрд, из которых, по нашим оценкам, $20 млрд – под выпадающие доходы бюджета, а остальное – под покупку 50% Сбербанка за счет ФНБ, т.е. полную сумму сделки в течение 1 года против ожидавшихся ранее 3-7 лет. Это снижает риски ослабления курса до ожидавшихся нами 80-85 руб./долл. в 2К20.

Долговой рынок будет поддержан мягкой риторикой ЦБ – мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п. 19 июня, что создает благоприятный фон для аукционов ОФЗ, однако пока неочевидно, что снижение на 100 б.п. гарантировано. Интервенции ЦБ и вероятное расширение программы размещения ОФЗ на 1,5-2,0 трлн руб. (т.е. удвоение текущего плана нетто-размещений на 1,7 трлн руб.) могут препятствовать сокращению спредов рыночных ставок к ключевой.