Прошедшая неделя была полна потрясений. В начале текущей недели на рынке случилась аномалия – цены майского фьючерсного контракта на американскую нефть марки WTI ушли в минус. Главной причиной случившего беспрецедентного события является выросшая весной сильная дестабилизация баланса спроса и предложения. Из-за бушующей пандемии коронавируса потребление нефти в мире резко снизилось. По разным оценкам снижение потребления нефти в апреле доходит до 40 Мб/д. В результате растут ее запасы, и емкости имеющихся нефтехранилищ приближаются к заполнению.

Особенно критичной стала ситуация с майским поставочным фьючерсом на американскую нефть WTI. В начале прошедшей недели накануне даты исполнения контракта цены по нему стали активно скользить вниз. А ведь еще в начале месяца многие покупатели воспользовались моментом для покупок указанных контрактов по баснословно низким ценам. В том числе розничные инвесторы делали это с помощью крупнейшего Американского нефтяного фонда (ETF United States Oil Fund — USO). На разных этапах в фонде USO находилось около четверти всех майских и июньских контрактов на нефть WTI. Но майский фьючерсный контракт истекал 21 апреля и владельцы майского контракта должны были в мае забрать нефть из хранилища. А с этим наметились значительные проблемы – помним, что спрос на нефть существенно отстает от предложения. Значит, покупателей нефти в мае может не найтись, а за просроченное хранение нефти придется платить значительные средства. Чтобы не иметь дело с поставками нефти USO в апреле проводил перекладку из ближайших — майских контрактов в более дальние июньские и июльские контракты WTI. Поскольку USO продавал майские фьючерсы, то цены на него активно ползли вниз.

В результате владельцы контрактов были вынуждены продавать их даже по минимальным ценам. В дальнейшем угроза увеличить убытки заставляла игроков продавать контракты уже по любым ценам, а подключившиеся торговые алгоритмы загнали ситуацию область доселе невозможного. К закрытию торгов 20 апреля цены на контракт ушли глубоко в минус. В результате покупатель контракта еще дополнительно получал от продавца около 40 долларов за каждый баррель.

Владельцев майских контрактов, пострадавших от возникшей ценовой аномалии по всему миру может быть достаточно много. Например, биржевой фонд Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures, столкнулся в среду с потерей половины стоимости. Банк Credit Suisse Group AG сообщил инвесторам в биржевые облигации с кредитным плечом, которые отслеживают стоимость нефти, что они, вероятно, не получат деньги обратно после того, как стоимость облигаций упадет ниже нуля. Вероятно, появятся и другие сообщения о «всплывании кверху брюхом» в финансовой стихии и других игроков.

Для инвесторов на Московской бирже, в связи с уходом в минус цен майского контракта CL-4.20 на нефть WTI, ситуация стала очень неприятной, а для кого-то даже критичной. Вопрос можно было бы урегулировать относительно малой кровью, приняв незыблемым контрактное положение о том, что цена контракта CL-4.20 не может опускаться ниже минимальных отметок в 0,01. (Напомним, что СМЕ в начале апреля уведомила своих клиентов, что контракты могут уходить в минус, а МБ этого не сделала). Посмотрим на то, как будут урегулироваться возникшие сложные вопросы, как для биржи и брокеров, так и для конечных обладателей контракта.

А далее рынок будет с не меньшим интересом наблюдать как намеченное сокращение добычи нефти производителями, а также ожидаемое постепенное снятие карантина, будет снижать образовавшийся огромный навес избыточного предложения. Напомним, что снятие карантина в Китае и возврат Поднебесной к привычному уровню потребления нефти, внушает сдержанный оптимизм по указанному вопросу.

Одновременно происходит снижение добычи. Так, в США добыча весной снизилась примерно на 1 Мб/д и, судя по динамике буровых работ, будет снижаться и далее. Напомним, что на прошлой неделе число буровых на нефть снизилось еще на 60 штук, а за шесть недель буровая активность в США сократилась почти наполовину. С начала мая будет происходить массированное сокращение добычи многими производителями, которое по оценкам может увести с рынка до 15 Мб/д. Только страны ОПЕК+ с мая обещают сократить добычу на 9,7 Мб/д. Но происходящее из-за снижения цен уменьшение потребления имеет пока существенно больший масштаб. В результате на рынке продолжает нарастать избыток предложения, который приводит к ускоренному заполнению нефтехранилищ. Теперь в качестве нефтехранилищ широко используются нефтеналивные танкеры, и даже железнодорожные цистерны. Недаром некоторые обладатели ближайших контрактов на Брент тоже начинают опасаться, что цены контракта может постигнуть судьба ушедшего в историю майского контракта на WTI.

В условиях полета в бездну цен нефти рублю все же удается сохранять относительную стабильность на новом ценовом уровне. Также российская валюта относительно спокойно перенесла смену подхода Банка России, который счел возможным, несмотря на инфляционную угрозу, перейти к снижению ключевой ставки и уже снизил ставку сразу на 0,5%.

Стимулирующую политику продолжают и ведущие мировые центральные банки. На предстоящей неделе состоятся очередные заседания ФРС (29 апреля) и ЕЦБ (30 апреля). Скорей всего в условиях быстроизменяющейся обстановки ФРС не будет давать долгосрочных макроэкономических прогнозов. Интригой может стать возможность дальнейшего снижения ставки теперь уже и в отрицательную полуплоскость. Пока ФРС в предыдущих снижениях остановилась на положительном краю и по мартовскому протоколу намеков на дальнейшее снижение пока не видно. Однако состояние рынка труда и многие другие макроэкономические показатели располагают к такому решению. Возможно, также появятся некоторые уточнения в подходах финансового стимулирования. То, что происходило до недавних пор (покупки Гособлигаций с темпом 75 млрд. долларов в день) слишком долго продолжаться не может. Да и рост фондового рынка в последний месяц указывает на то, что меры поддержки можно немного притормозить. Однако огромный дефицит бюджета не позволяет рассчитывать, что США смогут так просто соскочить с иглы монетарного стимулирования. От заседания ФРС рынок может получить уточнение ближайших планов регулятора по таким покупкам. Во всяком случае, хоть какие-то планы регулятор должен озвучить. Много интересного в ожиданиях заседания ЕЦБ, но и от него не ждут новых лошадиных доз монетарного стимулирования.

На наступающей неделе будет много важнейших данных, включая выход первых оценок динамики ВВП в первом квартале, развития ситуации на рынке труда и целый ряд других важнейших показателей. Но главным для рынка нефти в начале мая будет запланированное сокращение добычи странами ОПЕК+ и другими ведущими производителями нефти. (В том числе ожидаются ограничения со стороны ряда штатов в США). В результате маловероятной кажется угроза провала цен ближайшего контракта Брент в неизведанную зону, где недавно побывали цены майского контракта WTI.



