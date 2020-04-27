На старте недели рубль находится вблизи отметки 74,5 в паре с долларом и 80,8 в паре с евро. Внешний фон для рубля умеренно оптимистичный, о чем свидетельствует позитивная динамика азиатских фондовых рынков и фьючерсов на индекс S&P 500 в утренние часы. В фокусе внимания постепенное открытие целого ряда европейских экономик по мере замедления темпов распространения коронавируса. Фактором риска остается ситуация на нефтяном рынке, где цены сорта Brent в утренние часы находится ниже отметки в 24 долл./бар. На 30 апреля приходится экспирация июньского контракта Brent. В этот день вполне возможно повторение истории прошлой недели, когда стоимость майских контрактов нефти сорта WTI в день экспирации уходила в отрицательную область. Как следствие, вторая половина недели для рубля может сложиться хуже, чем первая.

Внутренним негативным фактором для второй половины недели выступает завершение апрельского налогового периода, последний платеж в рамках которого приходится на 28 апреля. Банк России по итогам завершившегося в пятницу заседания снизил ключевую ставку на 50 бп и дал участникам рынка четкий сигнал о дальнейшем снижении на ближайших заседаниях. В ходе пресс-конференции председателя было сказано о наличии потенциала снижения ключевой ставки вплоть до 100 бп в рамках текущего года, то есть до 4,5%. Данный сигнал создает дополнительные основания для притока иностранных инвесторов на российский рынок государственных облигаций (ОФЗ), что является значимым источником поддержки для рубля. С учетом сложной ситуации с российским бюджетом на фоне падения ненефтегазовых и нефтегазовых доходов Минфину, вероятно, предстоит увеличивать объемы заимствований в ближайшие кварталы.

Приток иностранных инвесторов в данные бумаги может выступать одним из факторов восстановления курса рубля в текущем году в направлении ориентиров (70 в паре с долларом и 80 в паре с евро), указанных в нашем среднесрочном прогнозе, опубликованном на прошлой неделе.