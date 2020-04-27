Котировки Brent могут вернуться к уровням выше $30 к концу текущего года
На старте недели нефтяные котировки находятся под существенным давлением. Контракты на Brent снижаются на 5% и торгуются чуть выше отметки $23.5/bbl, фьючерсы на WTI падают на 14% до уровней ниже ниже $15/bbl. В центре внимания участников нефтяного рынка остается переизбыток предложения сырья и быстрое заполнение нефтяных хранилищ. Информация о продлении карантинных ограничений в Индии до 15 мая оказывает дополнительное давление на котировки. На предстоящей неделе пройдет экспирация июньских фьючерсов на нефть Brent (30 апреля).
Мы не исключаем сохранения негативных настроений на нефтяном рынке по мере приближения этой даты. Отметим также, что ни сделка ОПЕК+, ни новые словесные интервенции стран-производителей нефти, скорее всего, значимой поддержки ценам на нефть оказать не смогут, поскольку ключевым фактором для нефтяного рынка остается спрос на сырье. При этом по мере восстановления глобальной деловой активности спрос на нефть также будет постепенно восстанавливаться. В результате котировки могут вернуться к уровням выше $30/bbl (Brent) к концу текущего года.
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