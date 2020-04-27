Ставка снижена, но не в последний раз
Банк России ожидаемо снизил ставку на 50 бп до 5.50%, в явном виде указав на переход к стимулирующей политике и сохранив перспективу снижения ставки на последующих заседаниях. В числе аргументов можно подчеркнуть умеренную оценку инфляционной траектории на перспективу 2020 года (3.8-4.8% г/г), вследствие прямых и отложенных эффектов из-за действующих ограничительных мер по борьбе с пандемией, а также попытку улучшить трансмиссионные каналы процентной политики в различных сегментах рынка капитала.
Не менее интересным выглядит пересмотренный Банком России прогноз ключевых экономических индикаторов и платежного баланса. В числе наиболее острых драйверов рецессии (ВВП —4-6%) находятся инвестиции и чистый экспорт, что с одной стороны оправдано падением внешнего спроса, с другой стороны требует беспрецедентных мер поддержки внутренней экономики. Перспективы текущего счета также заметно ухудшены (-$35 млрд), что может стать первым «дефицитным» годом для России с 1998 года и повысить нагрузку на резервы Банка России. В той или иной степени, повышение внимания к экономической активности сигнализирует, хоть и о временном, но «размывании» инфляционного мандата Банка России и включение экономической компоненты в ориентиры регулятора.
На пресс-конференции Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки еще на 100 бп в 2020 году в качестве меры усиления фискальной и финансовой политики по выходу из кризиса. Подобный ориентир нельзя расценивать как обязательство, однако на фоне все еще высоких реальных процентных ставок в России (ОФЗ: 2.5-2.6% на горизонте 3-5 лет) пространство для подобного снижения существует, как через механизм пересмотра нейтрального процентного коридора (6-7%), так и краткосрочные тактические действия.
В этой связи, дальнейшая траектория ключевой ставки, на наш взгляд, может выглядеть следующим образом: —50 бп во 2к’20 (5.0%), —25 бп в 3к’20 (4.75%) и —25 бп в 4к’20 (4.50%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200427/831341186.html