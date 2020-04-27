Банк России ожидаемо снизил ставку на 50 бп до 5.50%, в явном виде указав на переход к стимулирующей политике и сохранив перспективу снижения ставки на последующих заседаниях. В числе аргументов можно подчеркнуть умеренную оценку инфляционной траектории на перспективу 2020 года (3.8-4.8% г/г), вследствие прямых и отложенных эффектов из-за действующих ограничительных мер по борьбе с пандемией, а также попытку улучшить трансмиссионные каналы процентной политики в различных сегментах рынка капитала.

Не менее интересным выглядит пересмотренный Банком России прогноз ключевых экономических индикаторов и платежного баланса. В числе наиболее острых драйверов рецессии (ВВП —4-6%) находятся инвестиции и чистый экспорт, что с одной стороны оправдано падением внешнего спроса, с другой стороны требует беспрецедентных мер поддержки внутренней экономики. Перспективы текущего счета также заметно ухудшены (-$35 млрд), что может стать первым «дефицитным» годом для России с 1998 года и повысить нагрузку на резервы Банка России. В той или иной степени, повышение внимания к экономической активности сигнализирует, хоть и о временном, но «размывании» инфляционного мандата Банка России и включение экономической компоненты в ориентиры регулятора.

На пресс-конференции Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки еще на 100 бп в 2020 году в качестве меры усиления фискальной и финансовой политики по выходу из кризиса. Подобный ориентир нельзя расценивать как обязательство, однако на фоне все еще высоких реальных процентных ставок в России (ОФЗ: 2.5-2.6% на горизонте 3-5 лет) пространство для подобного снижения существует, как через механизм пересмотра нейтрального процентного коридора (6-7%), так и краткосрочные тактические действия.

В этой связи, дальнейшая траектория ключевой ставки, на наш взгляд, может выглядеть следующим образом: —50 бп во 2к’20 (5.0%), —25 бп в 3к’20 (4.75%) и —25 бп в 4к’20 (4.50%).



