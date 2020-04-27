Снижение реальных ставок может повысить интерес к ОФЗ-ИН
На текущий момент в сегменте ОФЗ представлены два выпуска с индексируемым на инфляцию номиналом — серии 52001 (авг.23) и 52002 (фев.28). Текущие уровни реальных доходностей находятся, соответственно, на уровне 2.5% и 2.6%, что эквивалентно вмененной (средней ожидаемой) инфляции 3.0% и 3.2% на перспективе 3-х и 8-ми лет.
В свете перехода Банка России к стимулирующей политике (см. Макроэкономика), реальная доходность ОФЗ-ИН может получить довольно сильный стимул для снижения. Полный масштаб реализуемых монетарных и финансовых мер может привести к снижению реальных процентных ставок до 1.0-1.3% на среднесрочном горизонте, что окажет хорошую поддержку фискальной политике на ранних этапах восстановления экономики.
В среднесрочной перспективе это обстоятельство может нарушить конкурентные преимущества ОФЗ-ИН по сравнению с сопоставимыми выпусками в развивающихся странах (Индонезия 4.4%, Бразилия 3.8%). Однако в течение 2020 года комбинация снижения реальных процентных ставок по всему миру и краткосрочного всплеска инфляции (Росбанк: 4.8%, Банк России: 3.8-4.8%) может стать хорошим драйвером для роста котировок на 2.0-2.5пп для краткосрочного ОФЗ-ИН и на 4.0-4.5пп для долгосрочного ОФЗ-ИН.
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