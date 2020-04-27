ЦБ допускает дальнейшее снижение ставки, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием. Более того, суммарное снижение может достичь 100 б.п., хотя сроки пока неясны. Регулятор полагает, что снижение ставки должно стать поддержкой в восстановлении экономической активности и основная поддержка должна быть оказана после снятия ограничений. Пятничное снижение ставки ознаменовало переход к стимулирующей денежно-кредитной политике, при этом ЦБ пока не готов пересматривать нейтральный диапазон ключевой ставки, к этому вопросу он может вернуться лишь в среднесрочной перспективе.

Одновременно Центробанк опубликовал пересмотренный макроэкономический прогноз на среднесрочную перспективу. Оценка инфляции на конец этого года теперь составляет 3,8–4,8%, целевой ориентир в 4% будет достигнут к концу 2021 г. Прогноз по росту экономики был резко снижен, теперь Банк России ждет сокращения экономики на 4–6% по итогам года, основное падение придется на 1 п/г, дальше последует восстановление. Также был существенно пересмотрен прогноз платежного баланса, Центробанк в 2020 и 2021 гг. ждет дефицита счета текущих операций.

Пока в современной истории дефицит счета текущих операций по итогам года в России не фиксировался ни разу. Этот дефицит будет компенсирован сокращением международных резервов ЦБ, по итогам этого года оно прогнозируется в размере 47 млрд долл., в 2021 г. – еще 20 млрд долл. Возможно, сокращение резервов Центробанк связывает с тем, что объем поддержки за счет средств ФНБ будет увеличен, так что одновременно вырастут и интервенции на валютном рынке. С середины марта регулятор продал около 5,5 млрд долл. из ФНБ, но с начала года баланс пока остается положительным, ЦБ в чистом виде купил около 5,5 млрд долл.