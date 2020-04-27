"Северсталь" занимает устойчивое положение на рынке, чтобы противостоять внешним шокам
Несмотря на отсутствие ясности в отношении спроса на сталь в 2П20 ни на экспортных рынках, ни на российском рынке нет, мы считаем, что Северсталь занимает устойчивое положение на рынке, чтобы противостоять внешним шокам благодаря своему лидерству с точки зрения себестоимости.
Учитывая, что себестоимость г/к листа Северстали составляют примерно $230 —235/тонну, и текущие цены на внутреннем рынке в $420/тонну, у компании имеется достаточно пространства для маневра. Мы ожидаем, что объемы продукции с высокой добавленной стоимостью снизятся.
Мы не видим сильного потенциала роста с текущих уровней объемов отгрузки в Азию, особенно в Китай, так как сейчас они невелики и составляют всего примерно 10% совокупных объемов отгрузки. Поскольку конкуренция на экспортных рынках усиливается, мы не исключаем потенциального риска снижения объемов отгрузки на фоне введения импортных квот.
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