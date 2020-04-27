Правительство утвердило параметры субсидирования ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках. Основные аспекты представлены ниже:

• Годовая процентная ставка – 6,5%.

• Срок заключения кредитного соглашения – с 17 апреля по 1 ноября 2020 г.; валюта – рубли.

• Максимальный размер кредита – 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и 3 млн руб. в других областях.

• Минимальный первоначальный взнос – 20%.

Сектор недвижимости в апреле оказался в сложных операционных условиях: офисы продаж и строительные площадки были закрыты в рамках карантина, тогда как для выдачи ипотечных кредитов необходимо личное присутствие. В результате продажи в апреле упали на 70%. Между тем перспективы восстановления неопределенны, учитывая оказавшиеся под давлением доходы домохозяйств и опасения клиентов в связи с макроэкономической ситуацией в краткосрочной перспективе.

Ставка по ипотеке на уровне 6,5% является рекордно низкой. В апреле средняя ставка по ипотеке у топ-15 банков, согласно оценке Дом.РФ, составляла 8,9%. В 2019 г. доля продаж в ипотеку у перечисленных застройщиков составляла 35-65%, то есть они представляли собой существенный канал продаж. Судя по объявленному максимальному размеру кредита (8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге) и установленному первоначальному взносу на уровне нее менее 20%, под программу попадет большая часть текущих портфелей упомянутых девелоперов, поскольку средняя стоимость квартиры у них составляет 7,5–10 млн руб.

В прошлом году количество выданных кредитов на покупку жилья в новостройке за апрель-ноябрь составило 224 100 контрактов, средняя сумма кредита — 2,75 млн руб. Это предполагает общий объем выдачи ипотечных кредитов на уровне 615 млрд руб. против 740 млрд руб. в соответствии с объявленной программой.

Мы считаем условия программы привлекательными и доступными широкому кругу клиентов. В то же время эта программа может оказать существенную поддержку продажам застройщиков после отмены карантина.



