Падение цены июньских фьючерсов Брент на этой неделе, скорее всего, продолжится в связи с приближением экспирации этих контрактов, что окажет давление на рубль. Кроме того, его поддержка экспортерами снизится на фоне окончания налогового периода, и мы не исключаем нового ослабления российской валюты.

Глобальное ослабление доллара и падение цен на нефть оказывают разнонаправленное воздействие на рубль, поэтому сегодня он может остаться около уровня 74,5 за доллар.



