Сбербанк представил новый выпуск обзора «Потребительского индекса Иванова» за I квартал 2020 года. Опросы для обзора проводились со 2 по 12 марта, непосредственно перед началом активного распространения коронавируса в России и изменением цен на нефть. Таким образом, исследование отражает самое начало текущих тенденций.

На фоне новостей о пандемии общий индекс потребительской уверенности немного снизился — с минус 15% в IV квартале 2019 года до минус 16% в I квартале 2020 года (удержавшись при этом выше уровня I квартала 2019 года — минус 22%).

Показатели, отражающие готовность потребителей перейти на более дешевые продукты питания, оставались довольно устойчивыми, даже несмотря на обострившуюся ценовую чувствительность: индекс готовности к переходу на более дешевые товары снизился всего лишь на 1 п. п. по сравнению с IV кварталом 2019 года — до минус 39%. При этом доля Ивановых, пытающихся сэкономить на непродовольственных товарах, заметно увеличилась.

Число походов респондентов в магазин за неделю увеличилось до 3,2; в предыдущем квартале и годом ранее оно составило 3,0. Средняя сумма расходов на продукты питания за день накануне опроса выросла относительно уровня годичной давности на 23% и составила 1 034 руб. Вместе с тем ежедневные расходы Ивановых также увеличились на 23% по сравнению с уровнем годичной давности и составили 1 790 руб. (это пятилетний максимум). Увеличению способствовали такие факторы, как покупки к 8 марта, стремление закупиться продуктами питания про запас ввиду возможности введения карантина, а также приобретение непродовольственных товаров в связи с падением курса рубля.

Медианный доход (включая пенсии) в категориях граждан с низким и средним доходами в I квартале 2020 года повысился на 9-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в категории с высоким доходом — на 13%. Примечательно, что в марте рост доходов, а также остатков средств на дебетовых картах ускорился, что объясняется более ранним начислением зарплат и пенсий перед первой «нерабочей» неделей.

Во втором полугодии 2019 года сложились благоприятные условия для формирования сбережений, поэтому их норма в IV квартале 2019 года достигла четырехлетнего максимума – 8%. В I квартале 2020 года ситуация начала меняться: норма сбережений уменьшилась до 6,9%. При этом доля потребителей без сбережений в I квартале 2020 года увеличилась до 43%, что соответствует средним показателям 2018–2019 годов. Медианный размер депозитов у категорий граждан с низким и средним доходами в марте уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков, это может быть связано с увеличением расходов на предметы домашнего обихода, в том числе на бытовую технику на фоне колебаний обменного курса.

Ивановы довольно спокойно оценивают свою способность обслуживать кредиты: почти половина опрошенных не видит серьезных оснований опасаться, что они окажутся не в состоянии погашать или обслуживать свои долговые обязательства. Доля тех, кто считает такой риск высоким или очень высоким, составляет всего 11%.

Представляют интерес изменения в поведении Ивановых в использовании онлайн-сервисов. Онлайн-стриминг — самый популярный среди Ивановых способ слушать музыку: около 51% слушают музыку онлайн. Он обошел радио (33%, минус 2 п. п.) и музыку офлайн (38%, плюс 1 п. п.). Доля тех, кто слушает только бесплатную музыку, уменьшилась до 83% с 85% год назад. Те, кто слушает музыку через стриминг-сервисы, все более охотно платят за предоставляемые услуги. Более чем у половины пользователей, оформивших подписку, имеется месячная подписка, и это вполне может означать, что они продлевают ее ежемесячно; у 18% есть долгосрочная подписка (на полгода или год).

66% Ивановых ежедневно смотрит телевизор, 52% — онлайн-видео. В помесячном выражении Ивановы отдают предпочтение просмотру видео в интернете, а не телевидению (91% против 88%). Телевидение предпочитают люди старшего возраста, тогда как просмотр видео онлайн примерно одинаково популярен среди разных возрастных групп. 40% тех, кто смотрит телевизор, находится в возрастной группе 45-65 лет; при этом данная возрастная группа составляет только 28% из тех, кто ежедневно смотрят видео-контент онлайн. Именно эта старшая аудитория может способствовать росту числа людей, которые смотрят видео через интернет. Примерно 24% зрителей в месяц платят за просматриваемый контент, что на 8 п. п. больше, чем в прошлом году.

Около 15% Ивановых, которые ежемесячно просматривают онлайн-видео, оформляют подписку и на сервис видео-стриминга. Примерно половина из них платит за дополнительный видео-контент, который не входит в подписку. Около 36% Ивановых, имеющих подписки, были подписаны более чем на один сервис видео-стриминга. Самая популярная форма подписки — помесячная; только у 38% зрителей имелась подписка со сроком действия более одного месяца.