В первом квартале Adidas в 14 раз сократил чистую прибыль. Компания заработала 65 млн евро против 929 млн в аналогичном квартале годом ранее и 263 млн, которые закладывал рынок в консенсус-прогнозы. При этом выручка сократились на 19% до 4,75 млрд против ожидавшихся 4,85 млрд евро. С учетом глобального карантина в апреле, который, вероятно, в ряде регионов задержится до мая, компания ожидает дальнейшего спада во втором квартале до рекордных 40%. На оставшийся год менеджмент Adidas прогнозов не дает, ссылаясь на неопределенность.

Позитивная часть отчета состоит в том, что азиатские рынки фактически преодолели кризис. На долю стран, вышедших из карантина, приходится 30% продаж Adidas. Китай и Южная Корея показывают прирост продаж весь апрель. Adidas накопил на своих складах в КНР рекордные объемы товара на 250 млн евро. При грамотной маркетинговой стратегии их можно будет реализовать в течение ближайших недель. Кроме того, Adidas довольно быстро наращивает сегмент онлайн-продаж на западных рынках. За первый квартал сегмент дистанционной торговли дал прирост оборота на 35%, в марте динамика составила 55%.

С точки зрения запасов наличных средств Adidas выглядит устойчиво. Падение продаж в начале года обошлось компании в 1,4 млрд евро – преимущественно из-за несокращаемых расходов, в частности, на аренду и зарплаты сотрудников. На конец марта на счетах Adidas находилось чуть менее 2 млрд свободных денежных средств. Кроме того, государство в лице правительства Германии выдало компании гарантии на кредиты еще на 2,4 млрд. Однако на прошлой неделе стало известно, что Adidas может не потребоваться помощь бюджета, поскольку есть планы по привлечению облигационного долга на большую сумму и более гибких условиях.

Акции Adidas сегодня торгуются в плюсе. Сразу после отчетности еще до открытия основной сессии бумаги просели более чем на 1%, но после открытия взлетели более чем на 4% и затем умерили прирост до 2%. С начала года компания сократила капитализацию на 28,1%, а с середины марта выросла на 25%. Это можно рассматривать как то, что Adidas сейчас справедливо оценена рынком. Инвесторам, желающим купить акции компании, стоит дождаться снижения до 190 евро.