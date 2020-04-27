Яндекс 28 апреля представит свои финансовые результаты за 1К 2020 г. Мы ожидаем, что они отразят первые негативные тенденции в рекламном бизнесе, такси и каршеринге, хотя темпы роста по-прежнему будут высокими. Снижение доли поиска в выручке и заметные расходы в ряде сегментов, на наш взгляд, окажут давление на рентабельность компании.

Доля Яндекса в поиске на платформе Android в 1К продолжила расти и составила 55,88% в марте против 54,63% в декабре 2019 г. Доля в поиске на всех платформах увеличилась за период с 57,65% до 58,37%. Вместе с тем рекламный рынок столкнулся с заметным оттоком рекламных бюджетов от ряда отраслей во второй половине квартала, что, согласно нашим прогнозам, повлияло на рост выручки поискового сегмента. Темпы роста Search and Portal могли замедлиться более чем в 2 раза по сравнению с результатами 1К 2019 г. до +12% г/г. На рентабельность скор. EBITDA поиска негативное воздействие оказывают продажи IoT устройств, но отсутствие разовых отрицательных факторов предыдущего периода может позволить показать рентабельность в сегменте на уровне 46%-47%.

Спрос на такси/каршеринг мог продемонстрировать небольшое ускорение, когда население начало переходить с прочего общественного транспорта, но данный эффект был краткосрочных. В марте такси и каршеринг столкнулись со значительным падением числа поездок в Москве, одном из наиболее крупных и рентабельных рынков. По данным департамента транспорта Москвы на 30 марта число пассажиров такси снизилось на 48% г/г, каршеринга на 56% г/г. На этом фоне мы ожидаем замедления роста выручки сегмента такси на 96 п.п. по сравнению с 1К 2019 г. и на 23 п.п. к 4К 2019 г. до +49% г/г. Доля food-tech в выручке сегмента при этом могла демонстрировать постепенное увеличение. Рентабельность скор. EBITDA направления, на наш взгляд, была близка к нулю в силу инвестиций в развитие доставки еды/продуктов (в частности запуск сервиса Лавка в Санкт-Петербурге и его масштабирование), беспилотный транспорт, а также на поддержку водителей и дезинфекцию автомобилей.

От сервисов объявлений мы ожидаем стабильных темпов роста выручки на уровне 45% г/г, но при этом отрицательную скор. EBITDA в силу сезонных факторов и инвестиций. В дальнейшем при усилении карантинных мер направление могло также оказаться под давлением. Сегмент медиа-сервисов, на наш взгляд, продемонстрирует устойчивое развитие с ростом доходов более чем на 80% г/г благодаря развитию проектов с моделью монетизации по средствам подписки, в частности Яндекс.Плюс/Яндекс.Музыка и Кинопоиск. Развитие контентной базы медиа-сервисов требует от Яндекса дополнительных инвестиций на фоне чего EBITDA сегмента остается отрицательной.

Сегмент экспериментов, на наш взгляд, столкнулся с определенными вызовами при падении спроса на каршеринг и оттоке части рекламных бюджетов. По нашим прогнозам, рост направления замедлился, а рентабельность ухудшилась. В частности, на маржинальность могли оказать воздействие усиление ценовой конкуренции в каршеринге в конце прошлого года и падение спроса при неизменных лизинговых платежах за автомобили.