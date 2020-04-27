Неделя началась с активного роста на фондовых площадках по всему миру, что поддержало российские бумаги. Азия сегодня провела позитивную сессию, прибавив в пределах 3% после того, как ЦБ Японии расширил программу стимулирования, полностью сняв лимит на объем покупки ценных бумаг. Европа днем в плюсе до 2,5%. Фьючерсы на США торгуются на 1% выше уровней открытия. Рынки позитивно реагируют на то, что Италия и Франция планируют в ближайшее время открыть ряд производств. Испания также начала поэтапно снимать карантинные ограничения для населения.

Нефть сегодня торгуется выше уровней конца прошлой недели. Баррель марки Brent несколько раз преодолевал отметку 25 долларов и дошел в моменте до 25,12, правда затем скорректировался вниз, уйдя в зону 23-24 доллара. Мы не исключаем, что до конца дня будут предприняты новые попытки закрепиться в диапазоне 25-26,5 доллара. Поддержку рынку оказывают ожидания по восстановлению глобального спроса. Однако отдельные негативные факторы могут резко менять настроения игроков. На спокойном рынке просадка в течение дня возможна до уровня 23,2 доллара.

РТС на этом фоне прибавляет около 2%. Индекс торгуется вплотную к 1100 пунктам, не решаясь пока вернуться в диапазон 1100-1150. Мы ожидаем, что в течение дня это произойдет, рынок сможет закрепиться на уровнях первой половины апреля. В случае негативных новостей снижение может составить до 1070 пунктов. Индекс Мосбиржи прибавляет около 1%, немного недотянув до 2600 пунктов. Сегодня мы ожидаем ухода выше в зону 2630-2700. Если настроения игроков поменяются, что предвидим коррекцию не ниже 2530 пунктов.

Повышенным спросом среди инвесторов продолжают пользоваться дивидендные бумаги, а также к ним сегодня присоединись ретейлеры и девелоперы. В наибольшем плюсе сегодня днем ММК (+3,3%), Новатэк (+3%), ТГК-1 (+2,6%), Магнит (+2,5%), М.Видео (+2,4%), ЛСР (+2,4%). Мы полагаем, что по итогам дня волатильность в них может усилиться. Распродают сегодня Акрон (-0,9%), префы Мечела (-0,7%), Лукойл (-0,5%) и Транснефти (-0,5%). Из названных бумаг стоит отметить затянувшуюся коррекцию в Акроне. Краткосрочно его акции могут вырасти до 6000 рублей за штуку, что принесет 3,6% доходности от текущей цены.

В валютной секции волатильность сегодня не высока. Доллар пока торгуется в узком диапазоне 74,2-74,70, евро держится между отметками 80,5-81. Сегодня можем вновь протестировать отметку 74 рубля по доллару сверху вниз. Локальным минимумом видится отметка 73,4. Евро сегодня может уйти ниже 80,5 с целью до 79,7.