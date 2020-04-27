Мировые фондовые площадки сегодня восстанавливаются на фоне растущего оптимизма инвесторов по поводу скорого смягчения карантинных мер в Европе и США. Тем временем количество заразившихся COVID-19 по всему миру достигло 2,98 млн. Число летальных исходов превысило 206 тыс. На этой неделе выходит большой объем макростатистики, пройдут заседания ряда центральных банков, продолжится публикация корпоративных результатов, которые должны усилить оптимистичные настроения инвесторов.

Государства, затронутые пандемией коронавируса, начинают плавно смягчать ограничительные меры. В Италии чиновники планируют возобновить производственную активность с 4 мая и открыть магазины с 18 мая. В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Премьер-министр Великобритании возвращается к работе сегодня после перенесенной коронавирусной инфекции. Борис Джонсон не обещает быстрого снятия карантина. Губернатор Нью-Йорка рассчитывает на постепенное восстановление деятельности секторов промышленности и строительства с 15 мая. Индустрия развлечений вряд ли возобновит работу в привычном формате в ближайшее время. Усиление шансов на скорое восстановление экономики позитивно сказывается на фондовых площадках.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, немного ослаб. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 0,6%. Нефть марки Brent вновь снижается к $20 за баррель. Золото остается выше $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов поднимется выше 2850 пунктов.

Значимых макроэкономических релизов сегодня не запланировано.

Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 6 из 100, что может быть связано с ожиданиями постепенного снятия ограничений. Тем не менее бенчмарк все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 продолжает улучшаться. Индекс широкого рынка в конце прошлой недели после несколько неудачных попыток все-таки смог преодолеть уровень 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли, если закрепить показанный результат удастся в ближайшие дни. Индекс широкого рынка остается выше 50%-го уровня ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780, что может сигнализировать о сохранении покупательской активности. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а это вкупе с положительными значениями MACD подтверждает силу момента.

До начала торгов 29 апреля Mastercard Incorporated (MA) представит финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Мы не прогнозируем значительного снижения показателей, так как корпорация занимается обработкой платежей и кредитованием. При этом мы ожидаем снижение объема платежей из-за карантинных мир, введенных по всему миру. С учетом низкой долговой нагрузки и хорошей рентабельности акции компании выглядят интересными, как и бумаги ее ближайшего конкурента Visa Inc. (V), квартальные результаты которой будут обнародованы 30 апреля после закрытия торгов.

После окончания основной сессии 30 апреля отчитается и Amazon. Наиболее вероятно, что гигант электронной коммерции и облачных услуг выйдет из текущего кризиса с более сильными рыночными позициями. Соответствующие ожидания уже привели к взлету капитализации компании до исторического максимума. Ожидаем, что выручка за первый квартал 2020 года может превысить $74 млрд (+24% г/г), благодаря повышению спроса на онлайн-шопинг и домашние развлечения по подписке на Amazon Prime. Из-за растущих затрат на поставки скорректированная чистая прибыль, скорее всего, останется на уровне прошлого года, около $4,8 млрд. Акции AMZN уже во многом отражают позитивные ожидания участников рынка, однако инвесторов будет особенно интересовать, насколько устойчивым к пандемии оказался облачный сегмент бизнеса AWS, на который приходится 63% операционной прибыли корпорации (ожидается рост выручки сегмента на 33%, до $10,3 млрд). Наша целевая цена по акции Amazon — $2423.

В тот же день выйдет публикация квартальной отчетности Apple. Консенсус предполагает снижение выручки и EPS на фоне закрытия магазинов компании во многих странах из-за пандемии. Кроме того, распространение коронавируса оказало негативное влияние на производственные цепочки компании, поскольку в связи с карантином многие предприятия Apple приостанавливали работу. В силу глобального масштаба бизнеса корпорации одновременный удар со стороны спроса и предложения оказывает ее на результаты давление, которое сохранится и следующем квартале. Вместе с тем с третьего календарного квартала 2020-го возможно восстановление спроса. Apple запланировала обновление линейки продуктов, что будет способствовать постепенному возвращению ее показателей в норму.