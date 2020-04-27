В выходные Росстат опубликовал данные по реальным располагаемым доходам населения за 1 кв. 2020 г., их падение составило 0,2% г./г. Динамика кв./кв. (с исключением сезонности), по нашим оценкам, оказалась более негативной – просадка составила почти 1% кв./кв. (это —4% г./г. в аннуализированном выражении). В марте, на наш взгляд, ситуация с коронавирусом еще не являлась ключевым фактором этого ухудшения. В пользу этой версии отчасти говорят пока что достаточно позитивные данные по безработице как за 1 кв. 2020 г., так и за март (см. график справа).

Судя по данным Росстата, в марте уровень безработицы вырос лишь на 0,1 п.п., до 4,6% (~ +100 тыс. чел.)., хотя эти данные не затрагивают последние числа марта. Таким образом, в 1 кв. 2020 г. рынок труда еще не ощутил сильного стресса из-за ограничительных мер, соответственно, это не нашло отражения и в доходах населения. Их слабость в прошлом квартале – лишь продолжение тенденций конца 2019 г. Так, в 4 кв. произошел аналогичный по масштабу спад (-0,8% кв./кв.), однако вовсе не за счет кризиса, а, скорее, как отголосок консервативной бюджетной политики.

Очевидно, что в апреле ситуация ухудшится. Так, в одной только отрасли гостиниц и ресторанов занято почти 2 млн чел. Она признается одной из наиболее пострадавших от кризиса, и в ней, судя по информации в СМИ, продолжаются масштабные сокращения. Во 2 кв. уровень безработицы может достичь 8-10%. При этом мы допускаем, что цифры по безработице могут отреагировать не так сильно (часть попавших под сокращения могла работать «в серую», а потому не учитываться в статистике занятости, часть сотрудников могла быть отправлена в неоплачиваемый отпуск по соглашению сторон и т.п.). Однако в любом случае статистика по реальным доходам населения отразит все проблемы рынка труда.

По нашим оценкам, если предположить, что острые проблемы постигнут 30% работников (они станут получать пособие по безработице или им снизят зарплату до прожиточного минимума, т.е. до ~12 тыс. руб.), то при средней зарплате в 35 тыс. руб. (оценка по полному кругу организаций) порядок снижения зарплат составит около 20% кв./кв. во 2 кв. 2020 г. Впрочем, мы все же думаем, что снятие мер самоизоляции позволит рассчитывать на некое восстановление рынка труда и доходов населения в 3-4 кв. 2020 г., из-за чего падение потребительского спроса в этом году составит около 6%.



