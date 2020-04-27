Снова на рынке нефтяных фьючерсов, будем уже разделять реальный рынок от финансовых конструкций на базе нефти, так вот, снова на этом рынке штормит. Июньский фьючерс WTI в моменте снижался сегодня на 25%, по бренту ситуация спокойнее, он падал "умеренно", на 5%.

Вроде бы на мировых рынках все растет, инвесторы ждут скорого снятия ограничений в Европе и США, вроде бы отмечается рост спроса на нефть в центральной и северной Европе, как сказал А.Новак, а вот фьючерс на нефть живет своей особенной жизнью. Ситуация достаточно простая: длинные позиции инвесторов принудительно закрывают, делают это и банки, и брокерские компании. Они считают, что связываться с таким инструментом, который может перевернуть все мыслемые и немыслемые модели, нельзя.

Думаю, что после исхода спекулянтов с рынка нефтяных фьючерсов очень сложно будет хеджировать добычу нефти реальным производителям, некому будет риск брать на себя. Но, вполне возможно, что такое радикальное решение будет недолгим, как и вирус, с которым связаны все нынешние экономические неприятности.