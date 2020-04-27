Нефтяные фьючерсы падают несмотря на оптимизм на рынках
Снова на рынке нефтяных фьючерсов, будем уже разделять реальный рынок от финансовых конструкций на базе нефти, так вот, снова на этом рынке штормит. Июньский фьючерс WTI в моменте снижался сегодня на 25%, по бренту ситуация спокойнее, он падал "умеренно", на 5%.
Вроде бы на мировых рынках все растет, инвесторы ждут скорого снятия ограничений в Европе и США, вроде бы отмечается рост спроса на нефть в центральной и северной Европе, как сказал А.Новак, а вот фьючерс на нефть живет своей особенной жизнью. Ситуация достаточно простая: длинные позиции инвесторов принудительно закрывают, делают это и банки, и брокерские компании. Они считают, что связываться с таким инструментом, который может перевернуть все мыслемые и немыслемые модели, нельзя.
Думаю, что после исхода спекулянтов с рынка нефтяных фьючерсов очень сложно будет хеджировать добычу нефти реальным производителям, некому будет риск брать на себя. Но, вполне возможно, что такое радикальное решение будет недолгим, как и вирус, с которым связаны все нынешние экономические неприятности.
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