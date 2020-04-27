Французская фармацевтическая компания Sanofi – одна из немногих компаний, кто в период глобального спада на рынке и ожидания слабого сезона отчетности демонстрирует двузначный рост показателей. Чистая прибыль в первом квартале увеличилась сразу на 47% до 1,68 млрд евро, с 1,14 млрд евро в 1 квартале 2019 года. Скорректированная прибыль выросла на 15,9% г/г (2,04 млрд евро), EPS — 1,63 евро на акцию или 90 американских центров на ADR на Nasdaq.

Драйвером ускорения роста прибыли стали продажи препарата Dupixent. И хотя его доля в общей выручке по-прежнему менее 10%, за год продажи подскочили в 2,3 раза до 776 млн евро. Общая выручка выросла на 6,9% до 8,973 млрд евро. Скорректированный показатель (без влияния изменений курсов валют) составил 6,6%.

Нельзя сказать, что Sanofi резко нарастила прибыль благодаря препаратам, поддерживающим пациентов, заразившихся коронавирусом, но такие препараты компания тоже широко распространяла на рынке. Практически все сегменты показали рост. Продажи фармацевтической продукции выросли на 7,5% за квартал до 6,76 миллиардов евро. По отдельным препаратам продажи увеличились от 3,6% до 129%.

Результаты Sanofi оказались лучше консенсус-прогноза, реструктуризация компании и низкая эластичность спроса на препараты и другую продукцию вывели её в лидеры роста на фармацевтическом рынке. Котировки выросли на 38% от минимумов года.

Ожидаем, что цена бумаг на Nasdaq в ближайшее время протестирует локальные максимумы в районе $52/ADR, а в среднесрочной перспективе достигнет исторических, выше $56/ADR.