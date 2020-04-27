Крупнейший европейский финансовый институт Deutsche Bank 26 апреля опубликовал данные предварительного отчета по итогам первого квартала 2020 года. Так же, как и большинство американских банков, Deutsche Bank увеличил объем средств, резервируемых для покрытия проблемных кредитов до 500 млн евро ($542 млн). Резервы достигли максимума за шесть лет. Это оказало серьезное влияние на финансовые результаты корпорации.

Исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюин полагает, что финансовое состояние банка сейчас сильнее, чем было в течение нескольких последних лет. Руководству удалось уменьшить риски, теперь банк сосредоточился на финансировании экспортеров Германии. Тем не менее многие из них пострадали от сбоев в глобальных цепочках поставок, вызванных пандемией, что вновь поставило под сомнение способность крупнейшего в Германии кредитора пережить еще один серьезный кризис.

Безусловным плюсом Deutsche Bank является его лидирующая позиция в Европе по торговле инструментами с фиксированным доходом, валютами и commodities. Прибыль банка от этих операций оценивается в $1,86 млрд. Уточненные результаты будут опубликованы 29 апреля.

CEI1, коэффициент достаточности капитала первого уровня банка на конец квартала составил 12,8%, годом ранее он равнялся 13,6%. Вероятно, это связано с повышенным спросом на займы в связи с осложнением экономических условий из-за коронавируса. Мы полагаем, что рост спроса на займы скажется на увеличении баланса и падении CEI1 ниже целевых 12,5%. При этом он останется значительно выше требуемых регулятором 10,4%.

Возможно, во втором квартале Deutsche Bank также придется увеличить отчисления в резервы, что окажет давление на прибыль. Но фундаментально банк значительно улучшил структуру активов и пассивов, что в будущем избавит показатели от сильной волатильности. Акции банка в Германии реагируют на публикацию предварительных результатов удорожанием более чем на 10%. Следующей целью станет сильный уровень сопротивления 2019 года – €7.