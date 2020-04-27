• Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 бп, до 5,5%, вернув ее, таким образом, на уровень, с которого ее история началась в сентябре 2013 г.

• По сравнению с мартовским пресс-релизом риторика заявления оказалась чуть более мягкой, но в целом изменения ограничились включением фразы о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки при условии развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банка России.

• Однако заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, сделанные в ходе пресс-конференции, были более смелыми. В частности, она упомянула, что один из подготовленных Банком России сценариев предполагает дальнейшее снижение ставки на 100 бп.

• Банк России вновь подтвердил, что считает недавнее ускорение инфляции (до 3,1% г/г согласно последним недельным данным) временным явлением. По мнению регулятора, нормализация спроса после его недавнего всплеска, а затем и его вероятное дальнейшее снижение должны привести и к замедлению роста цен.

• Обновленные экономические прогнозы ЦБ в целом соответствуют нашим ожиданиям, представленным в материале Денежно-кредитная политика – О пересмотре прогноза и пересмотре политики: оценка средней цены нефти Urals на 2020 г. понижена с 55 долл./барр. до 27 долл./барр. (-50,8%); прогноз роста ВВП снижен с +1,5–2,0% до —(4–6)%, оценка инфляции повышена с 3,5–4,0% до 3,8–4,8%.

• Следует отметить небольшое изменение прогнозов по инфляции по сравнению с теми, которые были представлены в феврале. Это означает следующее: либо Банк России видит значительный сдерживающий фактор для роста потребительских цен ввиду падения спроса, который будет компенсировать подорожание торгуемых товаров, тогда как рост цен на нерегулируемые услуги с большой вероятностью замедлится, либо текущий валютный курс на самом деле не сильно разошелся с прогнозами Банка России, сделанными в феврале.

• Как мы полагаем, относительно умеренные прогнозы по инфляции могут ограничить масштабы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в июне, поэтому еще одно снижение ключевой ставки возможно, но не гарантировано.

• Решение, вероятно, будет зависеть, как и в предыдущих случаях, от того, замедлится ли рост цен в мае (и останется ли в рамках сегмента продовольственных товаров), и не окажутся ли темпы экономического роста ниже прогнозов регулятора (а это не исключено, поскольку, согласно комментарию Эльвиры Набиуллиной, Совет директоров ожидает во 2к20 сокращения российского ВВП на 8%).

• В остальном внимания заслуживает пересмотр показателей платежного баланса: Банк России теперь ожидает дефицит счета текущих операций в размере 35 млрд долл. Этот расчет складывается из торгового баланса (+43 млрд долл.), который нейтрализуется дефицитом первичных и вторичных доходов (−44 млрд долл.), в результате чего общее сальдо будет приблизительно соответствовать балансу торговли услугами (−34 млрд долл.).

• Мы полагаем, что в действительности сокращение импорта товаров и услуг (в том числе в связи с введением карантинных мер) может оказаться более выраженным, из-за чего дефицит текущего счета может быть меньше, чем ожидает ЦБ.

• В ходе пресс-конференции Набиуллина прокомментировала решение ЦБ приостановить покупку золота. По ее словам, это было продиктовано двумя соображениями: во-первых, текущая структура международных резервов, по мнению регулятора, в достаточной мере защищает их от политических рисков, роль страховки от которых и играет золото; во-вторых, приостановка покупки золота (осуществлявшейся за рубли) должна привести к увеличению его экспорта и, соответственно, экспортной выручки.



