Российский рынок сегодня растет вместе с мировыми площадками. РТС в течение сессии сохраняет ограниченное движение вблизи 1080 пунктов, уверенного захода в диапазон 1100-1170 так и не состоялось. По нашим оценкам, следующая сессия может начаться с роста около уровней 1110-1130 пунктов. Индекс Мосбиржи тоже слабо волатилен, почти без изменений с уровней закрытия пятницы. Мы предвидим проход выше отметки 2600 пунктов во вторник. Цель по росту в течение этой недели – 2710 пунктов.

Список лидеров и аутсайдеров в течение дня практически не изменился. Лучше рынка сегодня ТГК-1 (+4,3%) и ММК (+3,5%). Интерес к ним подогрет охотой инвесторов за дивидендами. Также в плюсе Яндекс (+3,1%) и Магнит (+3,2%). Оба – в ожидании отчетности, которые должны быть опубликованы на этой неделе. Бумаги этих компаний весь апрель находятся в боковике. Не исключено, что после отчетности им будет задан новый тренд. У Яндекса, по нашему мнению, больше шансов выйти в устойчивый рост. В следующем месяце бумага может достичь 2900 рублей, что на 8% выше текущего уровня.

М.Видео (+2,7%) тоже сегодня динамично растет, что связано с новостью о начале продаж ассортимента М.Видео и Эльдорадо через маркетплейс Ozon. По нашему мнению, это соглашение открывает большие перспективы для российского гиганта электроники в плане наращивания продаж. Эффект синергии может стать поводом для среднесрочного ралли в акциях М.Видео. Не исключаем, что уже в этом квартале бумага восстановится до 420 рублей, поднявшись на 16% выше текущей цены.

На валютной секции под вечер растущий тренд по рублю приостановился. Доллар пытается вернуться выше 74,7, евро пока удерживается ниже 81 рубля. До конца сессии пары могут преодолеть отметки 75 и 81,3 рубля соответственно. Закрытия ожиданием вблизи текущих уровней. Со вторника ожидаем укрепление рубля до 73,4 по доллару и 79.5 по евро.



