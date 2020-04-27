29 апреля Новатэк представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2020 г.

Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 16% к/к до 193 млрд руб., EBITDA сократится на 23% к/к до 48 млрд руб., нормализованная чистая прибыль составит 5 млрд руб., что на 89% ниже показателя кварталом ранее.

Согласно нашим расчетам, Новатэк отразит падение основных финансовых показателей в следствие снижения цен на нефть и СПГ (Urals —22% к/к, СПГ —25% к/к). Дополнительное давление на результаты оказал отрицательный лаг по экспортной пошлине, которая снизилась всего на 16% к/к.

Мы ожидаем более сильного падения чистой прибыли из-за доли в убытках зависимых компаний.

Мы считаем, что отчетность не окажет влияния на акции компании, так как операционные данные Новатэка, цены и макростатистика за отчетный период уже известны инвесторам и заложены в цене акций.

Данные аналитические материалы ИК «Велес Капитал» не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и могут быть использованы только в информационных целях. Компания не дает гарантий относительно полноты приведенной в них информации и ее достоверности, а также не несет ответственности за прямые или косвенные убытки от использования данных материалов не по назначению. Данный документ не может рассматриваться как основание для покупки или продажи тех или иных ценных бумаг.

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29 апреля Новатэк представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2020 г.

Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 16% к/к до 193 млрд руб., EBITDA сократится на 23% к/к до 48 млрд руб., нормализованная чистая прибыль составит 5 млрд руб., что на 89% ниже показателя кварталом ранее.

Согласно нашим расчетам, Новатэк отразит падение основных финансовых показателей в следствие снижения цен на нефть и СПГ (Urals —22% к/к, СПГ —25% к/к). Дополнительное давление на результаты оказал отрицательный лаг по экспортной пошлине, которая снизилась всего на 16% к/к.

Мы ожидаем более сильного падения чистой прибыли из-за доли в убытках зависимых компаний.

Мы считаем, что отчетность не окажет влияния на акции компании, так как операционные данные Новатэка, цены и макростатистика за отчетный период уже известны инвесторам и заложены в цене акций.