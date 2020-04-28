Вчера фондовые биржи показали позитивную динамику. Фондовые рынки всегда действуют на опережение, и в данный момент они считают, что человечество уже победило новый коронавирус и пандемия осталась в прошлом. В Италии в воскресенье количество заболевших было наименьшим с 10 марта, а штате Нью-Йорк США) стало снижаться количество погибших за день. Видна стабилизация, и на фоне этой небольшой стабилизации власти разрабатывают планы смягчения социального дистанцирования и возобновления строительства и производства. Такие планы также успокаивают инвесторов. В течение следующих нескольких месяцев экономические данные будут исключительно слабыми, но инвесторы надеются на продолжение действия программ денежно-кредитного стимулирования. Низкие цены на нефть также должны помочь восстановлению мировой экономики.

Вчера цены на нефть существенно снизились. Нефтяные эксперты считают, что спрос на нефть упал примерно на 30%. Эксперты также считают, что до конца мая нефтяные хранилища в Кушинге будут заполнены на 100%. Остановить снижение нефтяных цен может эскалация военной активности на Ближнем Востоке, но пока противостояние по линии «США-Иран» находится на уровне словесной перепалки. К сожалению, надеяться на быстрое восстановление спроса на нефть не приходится – перезапуск экономики будет происходить медленно, а рынок авиаперевозок в этом году точно не сможет восстановиться. Зато сланцевики из США умерили производственную активность. В данный момент в США не работает примерно 40% буровых установок (работают всего лишь 378 установок (на 24 апреля)).

Индекс S&P-500 вчера вырос на 1,47%. В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию изменения объема ВВП и ценового индекса ВВП за 1-й квартал в среду. В четверг США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за март и индекс себестоимости рабочей силы за 1-й квартал, а также сообщат об изменении уровня расходов и расходов населения за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США выпустят индекс PMI для производственной сферы от Markit и производственный индекс ISM за апрель. Не стоит забывать, что на этой неделе в США выйдет много отчетности. В данный момент фьючерсы на открытие американского рынка находятся на отрицательной территории, но при этом индекс S&P-500 уже месяц находится на восходящем тренде. Пробитие вниз уровня 2830 на этом индексе актуализирует игры на понижение. Главный стратег Goldman Sachs по рынку акций США Дэвид Костин считает что рекордный вес пяти компаний в индексе S&P-500 (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook) говорит о слабости рынка и создает сильный риск обвала, но мы не можем играть на понижение пока индекс находится на повышательном тренде. При пробитии месячного повышательного тренда минимальная цель снижения 2650 пунктов.