Неделя началась с роста. Лидерами роста стали акции ТГК-1 (+4,57%). Лидерами снижения вновь стали префы Мечела (-2,32%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75 на фоне высокой волатильности цены на нефть.

Yandex N.V. (+3,59%) отчитается за 1 квартал. Консенсус прогноз предполагает рост выручки до 47,3 млрд рублей, EBITDA до 11,3, а прибыли до 4,8 млрд рублей мы полагаем, что кризис не отразился на бизнесе компании в 1 квартале. Во 2 квартале падение рынка интернет-рекламы, на наш взгляд, будет незначительным, менее 10%. Однако, на 30% может сократиться каршеринг и такси. Мы полагаем, что кризис наложит определенный отпечаток на темпы роста компании, однако в настоящее время Yandex – одна из самых устойчивых компаний, как минимум за счет высокой ликвидности, поэтому сохраняем рекомендацию «держать». По итогам года выручка Yandex достигнет 200 млрд рублей, а прибыль – 30 млрд рублей.

Ожидаем боковую динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рыке в фокусе результаты Yandex, а также энергосетевых компаний. Ориентиры: диапазон 74,00-76,00 в паре USD/RUB, 2500-2600 по индексу Мосбиржи.