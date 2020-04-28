Российский рынок акций начала неделю с умеренного роста. Индекс МосБиржи прибавил всего лишь 0,35%. С одной стороны, поддержку рынку оказывал подъем ключевых западных площадок, с другой, восходящему движению мешает продолжающийся спад на нефтяном рынке.

Обращает на себя внимание падение торговой активности, наблюдаемое последние четыре сессии подряд. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 53,7 млрд руб. при среднем значении за последние 2 месяца около 100 млрд руб. Отчасти это просто обусловлено снижением амплитуды колебаний рынка, схлопыванием маржинальных позиций и переходом в фазу боковой консолидации.

Повышенный спрос отмечается в акциях средней и малой капитализации. Соответствующий индекс в понедельник вырос на 1,2%, тогда как индекс российских голубых фишек подрос лишь на 0,2%. Это нормальная ситуация в условиях пониженной волатильности, однако сейчас это во многом вызвано слабой динамикой тяжеловесных нефтяников (Лукойл, Татнефть, Роснефть). Нефтегазовый отраслевой индекс оказался единственным, кто в понедельник закрылся в минусе (-0,28%).

Ожидать опережающей динамики от акций нефтяного сектора пока не приходится. Стоимость фьючерсов Brent не растет, а курс USD/RUB не компенсирует снижение сырьевых цен. По доллару на этой неделе можем наблюдать диапазон 74–76.

Слабая конъюнктура на рынке нефти также негативна и для акций банковского сектора, от которого сложно ожидать ускорения и более сильной динамики, чем по рынку в целом.

Остальной рынок может следовать за тенденциями на мировых фондовых площадках. А в этом плане сохранению оптимизма глобальных инвесторов накануне способствовало снижение новых случаев заражения коронавирусом в мире. Это увеличивает шансы на скорое прохождение пика пандемии и восстановление экономики. Во многих странах уже готовятся к постепенному снятию ряда ограничительных мер.

Но конкретно сегодня внешний фон не располагает к уверенному росту. Азиатские площадки начали день со снижения, в минусе остаются фьючерсы на американский индекс S&P 500. В таких условиях на ускорение роста по индексу МосБиржи рассчитывать сложно. При этом до ближайшей области поддержки достаточно далеко. Она расположена около 2450–2470 п., то есть на 4–4,7% ниже текущих значений.

В четверг будет последний день обращения ближайшего фьючерса Brent на CME и ICE. В преддверии этого события нефтяные котировки могут оставаться под давлением. Фьючерсы Brent в понедельник уже потеряли 6,7% и опустились ниже $20. Дальние контракты выглядели устойчивей, но все равно снижались. В контрактах WTI с экспирацией 19 мая ситуация еще хуже. Стоимость барреля опустилась почти на 25% до $12,8.

Риски дальнейшего снижения нефти в краткосрочной перспективе остаются высокими. В связи с этим сохраняю осторожный взгляд по российскому рынку на этой неделе.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию операционных результатов за I квартал у М.Видео. Финансовый отчет по МСФО за первые три месяца 2020 г. опубликует Энел Россия (вторник). На вторник также запланированы заседания советов директоров сетевых компаний энергетического сектора (МРСК), на которых будет рассмотрен вопрос дивидендов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник незначительно подросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,4%, ближайшие контракты по нефти Brent в минусе на 4,5%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти недалеко от уровня закрытия понедельника.