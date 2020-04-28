Внешний фон уведет в первой половине дня индекс Мосбиржи в минус
Российский рынок акций вчера в первой половине дня отыграл процентным ростом подъем американских фьючерсов, но продолжить восходящую динамику не смог, закрывшись лишь на 0,35% выше предыдущего дня.
Обороты торгов были невысокими в отсутствие движений на западных рынках. Основной спрос вновь перекинулся на акции «второго эшелона». Это наводит на мысль, что небольшой предыдущий запал на рост всего рынка начал иссякать, и инвесторы вновь сосредоточились на более интересных идеях в менее ликвидных акциях.
Основным препятствием для продолжения восходящего тренда по-прежнему остается нефть, которая вчера уходила под отметку 20 долларов за баррель, и лишь вечером сумела подрасти. Но сегодня с утра нефть опять снижается, и торгуется около 19 долларов по марке Brent.
В последние дни мы часто видим, что в период работы азиатских площадок котировки нефти падают, а с открытием Европы восстанавливаются. Но вчера этого не произошло. Вряд ли мы увидим это и сегодня.
На нефтяной рынок по-прежнему давит переизбыток предложения, хотя Саудовская Аравия (скорее всего, и Россия тоже) уже начала сокращать добычу. В условиях заполненности хранилищ есть риск, что с приближением экспирации по фьючерсу Brent мы увидим дальнейшее падение котировок. Пока целью снижения является район 15-16 долларов за баррель, но и ухода на более низкие уровни исключать нельзя.
С учетом упавшей нефти и отсутствия желания расти у американских фьючерсов, ждем негативного открытия российского рынка акций. Снижение на открытии может составить около 0,5%.
Однако риски очередной глубокой волны распродаж тают: крупнейшие мировые экономики начали ослаблять карантинные режимы и запускать производства. Это будет поддерживать ведущие фондовые индексы, вслед за которыми пойдем и мы, если, конечно, новый фьючерс на нефть не продолжит падать. А риски этого присутствуют: если посмотреть на WTI, то за неделю торгов новый фьючерс сложился в 2 раза и сейчас торгуется в районе чуть выше 10 долларов за баррель.
Рубль в паре с долларом стабилизировался вблизи отметки 74,5. Но если нефть и дальше будет дешеветь, есть риски ухода пары доллар-рубль выше сопротивления 75, где рублевых «медведей» поддержат сработавшие стопы по коротким позициям.
Однако сильного обесценивания российской валюты ожидать не стоит: на страже рубля жестко стоит Банк России.
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