Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается умеренно негативный внешний фон.

Давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 19 долларов за баррель. Также продажам в рубле поспособствует динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра несколько ослабевают к доллару. Сложившаяся ситуация приведет к попыткам пары доллар рубль подняться выше 74,5 доллара за баррель. В дальнейшем, несмотря на то, что в последнее время рубль демонстрирует стойкость к внешнему негативу, в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта может попытаться протестировать сопротивление, расположенной на уровне 75 рублей. Фактором, сдерживающим ослабление рубля, продолжают выступать продажи иностранной валюты со стороны Центробанка. При этом, учитывая уход поддержки со стороны налогового периода, а также слабость рынка энергоносителей, в ближайшие сессии ожидаем попыток доллара закрепиться в диапазоне 75 – 80 рублей.

Напомним, что днем ранее доллар и евро потеряли менее 0,1%, закончив торги ниже 74,5 и 80,7 рубля соответственно. При этом в ходе сессии пара доллар/рубль отступала в район 74 рублей, однако на фоне негативной динамики цен на нефть не смогла закрепиться у минимумов прошлой недели.