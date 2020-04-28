Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным спадом в пределах 0.5-1%, вблизи отметки 2550 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2540, 2530 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2580, 2600 п.

После открытия с некоторым понижением индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю неуверенную консолидацию. Несмотря на довольно сильную просадку нефтяных фьючерсов в процентах, абсолютное падение их стоимости не выглядит слишком масштабным. Поэтому в первые часы торгов распродажи в российских акциях будут носить сдержанный характер.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов. Среди ряда выходящих в США статистических показателей стоит обратить внимание лишь на апрельское значение индекса потребительского доверия от CB (17.00 МСК). Кроме того, перед началом торгов за океаном состоится публикация квартальных отчетов ряда крупных американских компаний.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.35%) и РТС (+0.22%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на неоднозначный утренний внешний фон, они заметно повысились в момент открытия рынка. Весь остаток торгового дня указанные индексы провели в состоянии консолидации на позитивной территории.

Надо отметить, что локальный рынок акций вчера начисто игнорировал негативную динамику нефтяных котировок. В целом участники локальных торгов очень быстро привыкли к крайне низким ценам на «черное золото». Сегодня утром контракты на нефть сорта Brent торгуются в районе $19 за баррель, а контакты на нефть WTI сползли к отметке $11.

Рискнем предположить, что при текущих ценах на нефть рублевый индекс МосБиржи сохраняет потенциал для сползания существенно ниже уровня 2500 п. Тем не менее, этого пока не произошло. Участники торгов предпочитают ориентироваться на динамику западных фондовых индексов и на обнадеживающие новости по поводу начинающегося перезапуска экономики по обе стороны Атлантики.

Под закрытие вечерней торговой сессии в России июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) вновь пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В отраслевом разрезе заметно сильнее рынка торговались представители потребительского сектора. Это бумаги Магнит (MGNТ RM, +4.37%), Yandex clA (YNDX RM, +3.59%), М.Видео (MVID RM, +2.39%), FIVE-гдр (FIVE RM, +1.72%), Аптеки 36и6 (APTK RM, +2.17%), AGRO-гдр (AGRO RM, +2.76%). Интерес к этим акциям подогрело сообщение Росстата об увеличении оборота розничной торговли в РФ в марте 2020 года на 5.6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Указанный показатель существенно превысил соответствующие прогнозы. Очевидно, что весенний всплеск потребительской активности был обусловлен новостями по поводу предстоящего периода самоизоляции в РФ. Апрельская статистика по розничным продажам с большой долей вероятности окажется очень слабой.

Стоит отметить вчерашнее обновление двухлетнего максимума в акциях МосБиржа (MOEX RM, +2.62%). Эти бумаги уже выросли в цене более чем на 50% после недавнего мартовского спада. Они долгое время выглядели слабее рынка. Однако в нынешних экономических реалиях акции организатора биржевых торгов начинают восприниматься в качестве защитных бумаг. В середине апреля стало известно, что Московская биржа не планирует изменять размер дивидендов за 2019 год и переносить срок их выплаты. Текущее финансовое положение эмитента это вполне позволяет. Среди значимых корпоративных новостей стоит отметить планы запуска вечерней торговой сессии на рынке акций. Предполагается, что указанный шаг позволит увеличить оборот соответствующего сегмента на 10% в течение полутора лет.

Добавим, что несмотря на все указанные позитивные факторы, акции МосБиржа все же выглядят перекупленными в результате достаточно сильного среднесрочного прироста.

Лидерами однодневного падения среди относительно ликвидных акций выступили бумаги Лукойл (LKOH RM, —2.01%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.00%), НЛМК (NLMK RM, —1.35%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.18%), Транснефть-ап (TRNFP RM, —2.15%). Таким образом, мы наблюдали выборочные и крайне сдержанные распродажи в отдельных бумагах, в основном представляющих нефтяной сектор. Повторимся, что такая устойчивость локального рынка акций в условиях вчерашнего падения цен на нефть выглядела необоснованной.

Дополнительным стимулом для распродаж в бумагах Транснефть-ап выступили ожидания их возможного исключения из состава индекса MSCI Russia по итогам его майской ребалансировки. Кроме того, негативным фактором для этих бумаг остаются финансовые последствия состоявшегося еще год назад загрязнения некачественной нефтью магистрального нефтепровода «Дружба».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 3.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 1.0%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 0.2%.

С учетом заметного утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке, продолжившего вчерашнюю тенденцию, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.