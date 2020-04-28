Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на фоне продолжающегося спада стоимости нефти Brent. В то же время продажи валюты Банком России могут ограничить удешевление рубля.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности. Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ в рамках сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.

ПРОГНОЗЫ

"С учетом заметного утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке, продолжившего вчерашнюю тенденцию, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с существенным спадом в пределах 0,5-1%, вблизи отметки 2550 пунктов.

Во вторник в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Обстановка на нефтяном рынке остается нестабильной, фьючерсы на Brent снижаются, что оказывает давление на спрос в российском секторе голубых фишек, добавляет он.

"Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей… Также продажам в рубле поспособствует динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра несколько ослабевают к доллару", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Сложившаяся ситуация приведет к попыткам пары доллар-рубль подняться выше 74,5 рубля, при ухудшении внешней конъюнктуры доллар попробует пробить отметку в 75 рублей, полагает он.

"Однако сильного обесценивания российской валюты ожидать не стоит: на страже рубля жестко стоит Банк России", — в то же время указывает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник выросли на 1,11-1,51% на фоне ожиданий перезапуска экономики США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра движутся разнонаправленно: фьючерс на промышленный индекс Dow Jones — поднимается на 0,05%, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,04%, на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,09%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 1,12%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,03%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%.

Стоимость нефти снижается на 3,94% — до 22,16 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,08% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0821 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций по итогам торгов понедельника умеренно вырос, несмотря на очередную волну обвала на рынке нефти — повышение западных фондовых индексов оказалось более существенным для динамики стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов понедельника увеличился на 0,35%, до 2570,91 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1083,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 5 копеек — до 74,5 рубля, евро — на 4 копейки, до 80,62 рубля, следует из данных Московской биржи.