В связи с уплатой налогов (НДС, НДПИ, акцизы) спрос на ликвидность вчера по-прежнему был высоким. Аукцион 2-дневного репо с ЦБ, как и однодневное репо с Федеральным казначейством, оказались переподписаны (в первом случае спрос составил 597 млрд руб. при лимите 500 млрд руб., во втором – 466 млрд руб. против 400 млрд руб.). Даже несмотря на приток средств через операции репо с ЦБ, однодневные рыночные ставки продолжают держаться выше ключевой: индекс RUSFAR вчера составил 5,54%, ставка RUONIA, по нашим оценкам, находилась где-то между 5,5% и 5,6%, а средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа сложилась на уровне 5,59%. Мы полагаем, что на ближайшем недельном депозитном аукционе Банк России вновь уменьшит лимит – с нынешних 650 млрд руб. до 500–600 млрд руб., а также продлит срок действия операций репо как минимум до следующей недели (напомним, эта пятница, а также ближайшие понедельник и вторник в России – выходные праздничные дни). В противном случае можно ожидать, что ставки овернайт окажутся заметно (не менее чем на 20–30 бп) выше ключевой ставки. Что касается трех сегодняшних аукционов по размещению КОБР с суммарным лимитом 645 млрд руб., то мы полагаем, что спрос на них будет скромным.

Кривая процентных свопов вчера сместилась немного вверх. Годовая ставка закрылась на уровне 5,64% (+1 бп), 5-летняя повысилась на 9 бп, до 5,93%. Ставки NDF и кросс-валютных свопов почти не изменились: 12-месячный NDF (OIS) вырос на 5 бп, до 4,78%, 5-летний кросс-валютный своп закрылся без изменений, на уровне 4,49%. Ставка FRA 3x6 повысилась до 5,58% (+17 бп), FRA 9x12 – до 5,20% (+15 бп). В данный момент рынки закладывают снижение ключевой ставки на 50 бп на горизонте ближайших трех месяцев (в которые попадают два заседания ЦБ – в июне и июле) и еще на 25–50 бп в более длительной перспективе.