ОФЗ: небольшой рост доходностей
Вчерашняя торговая сессия на рынке ОФЗ была спокойной. Облигации с фиксированным купоном торговались в узких диапазонах на небольших объемах. По итогам торгов ближний отрезок кривой ОФЗ-ПД сместился вниз на 1–3 бп, в то время как среднесрочные и длинные бумаги преимущественно выросли в доходности на 1–3 бп (в том числе ОФЗ-26230 закрылся на отметке 6,29%). Слабее рынка смотрелись ОФЗ-26229 (YTM 5,76%), поднявшийся в доходности на 8 бп, и ОФЗ-26222 (YTM 5,64%), прибавивший 5 бп. Инфляционные линкеры наверстали отставание от ОФЗ-ПД, образовавшееся вследствие недавнего ралли в последних: вчера реальная доходность ОФЗ-52001 (YTM 2,4%) и ОФЗ-52002 (YTM 2,59%) снизилась на 10 бп и 6 бп соответственно, в результате чего значение вмененной инфляции повысилось на 8 бп, до 3,12%. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 21 млрд руб., что составляет всего 0,7x среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее активно торговался ОФЗ-26225 (YTM 6,22%), объем сделок с которым составил 4,6 млрд руб. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было: если 10-летние облигации Индонезии выросли в доходности на 18 бп, а доходность облигаций ЮАР повысилась на 8 бп, то длинные бенчмарки Бразилии и Мексики закрылись снижением доходностей на 22 бп и 5 бп соответственно.
Сегодня во второй половине дня Минфин объявит параметры завтрашнего регулярного аукциона ОФЗ, последнего перед двухнедельным перерывом на майские праздники (следующие аукционы состоятся только 13 мая). Учитывая ралли на рынке на прошлой неделе, мы полагаем, что завтра к размещению могут быть предложены два выпуска облигаций с фиксированным купоном.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200428/831347044.html