Вчерашняя торговая сессия на рынке ОФЗ была спокойной. Облигации с фиксированным купоном торговались в узких диапазонах на небольших объемах. По итогам торгов ближний отрезок кривой ОФЗ-ПД сместился вниз на 1–3 бп, в то время как среднесрочные и длинные бумаги преимущественно выросли в доходности на 1–3 бп (в том числе ОФЗ-26230 закрылся на отметке 6,29%). Слабее рынка смотрелись ОФЗ-26229 (YTM 5,76%), поднявшийся в доходности на 8 бп, и ОФЗ-26222 (YTM 5,64%), прибавивший 5 бп. Инфляционные линкеры наверстали отставание от ОФЗ-ПД, образовавшееся вследствие недавнего ралли в последних: вчера реальная доходность ОФЗ-52001 (YTM 2,4%) и ОФЗ-52002 (YTM 2,59%) снизилась на 10 бп и 6 бп соответственно, в результате чего значение вмененной инфляции повысилось на 8 бп, до 3,12%. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 21 млрд руб., что составляет всего 0,7x среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее активно торговался ОФЗ-26225 (YTM 6,22%), объем сделок с которым составил 4,6 млрд руб. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было: если 10-летние облигации Индонезии выросли в доходности на 18 бп, а доходность облигаций ЮАР повысилась на 8 бп, то длинные бенчмарки Бразилии и Мексики закрылись снижением доходностей на 22 бп и 5 бп соответственно.

Сегодня во второй половине дня Минфин объявит параметры завтрашнего регулярного аукциона ОФЗ, последнего перед двухнедельным перерывом на майские праздники (следующие аукционы состоятся только 13 мая). Учитывая ралли на рынке на прошлой неделе, мы полагаем, что завтра к размещению могут быть предложены два выпуска облигаций с фиксированным купоном.