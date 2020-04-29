По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,52%, закрывшись на отметке 2863,39 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,13%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до −0,47%.

После двухдневного роста игроки Уолл-стрит взяли паузу, зафиксировав прибыль в акциях Amazon, Netflix и Facebook. Поводом для негативных настроений послужили данные Conference Board, согласно которым индекс потребительского доверия в США упал в апреле до самого низкого уровня с 2014 года. Сегодня в фокусе рынка будут итоги заседания ФРС США (21:00 мск). Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 21:30 мск. Ожидается, что ключевая ставка останется без изменений, но позитивным фактором может стать объявление новых стимулирующих мер.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,8% и закрылись на отметке $20,98. Игроки позитивно отреагировали на данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырой нефти на прошлой неделе в США выросли на 9,97 млн баррелей, что оказалось немногим меньше прогноза экспертов, ожидавших рост на 11 млн баррелей. Сегодня рынок будет ждать официальной статистики от Минэнерго США. Однако в приоритете по-прежнему остается вопрос упавшего спроса и высокая волатильность во фьючерсном контракте WTI, связанная с ребалансировкой портфеля крупнейшего нефтяного ETF — USOF.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 1,61%, закрывшись на отметке 2612,24 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2600 и 2550 пунктов, сопротивления — 2650 и 2690 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 108000 и 106000 пунктов, сопротивления — 112000 и 114500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,14, прибавив 0,52% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,70 и 73,45, сопротивления — 75 и 75,40.