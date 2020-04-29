Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись в плюсе. Сургутнефтегаз (SNGS) вырос на 5.1%, МосБиржа (MOEX) – на 4.4%, Новатэк (NVTK) – на 4.1%, Алроса (ALRS) – на 3.2%. Поток корпоративной отчетности оказал поддержку «спросу на риск» на западных рынках – выше прогнозов, в частности, оказалась квартальная чистая прибыль Alphabet, Pfizer, Merck, PepsiCo. Кроме того, инвесторы, вероятно, связывают ожидания восстановления реальной экономики со смягчением ограничений в отдельных странах (о планах смягчения ограничений в мае объявили в Италии и Франции, в Испании, по заявлению премьер-министра страны, ограничения могут быть сняты в течение восьми недель).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Таттелекома (TTLK) подорожали на 3.8%, Интер РАО (IRAO) и Ростелекома (RTKM) – на 3.5%.

Фондовые индексы США понизились на 0.1% — 1.4%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС вслед за ценами на нефть и мировыми фондовыми индексами.

Между тем в течение дня ожидается большой поток событий, способных заметно повлиять на готовность инвесторов к принятию риска, включая первую оценку ВВП США за первый квартал текущего года (15:30 мск, ожидается сокращение на 4.0% год-к-году) и еженедельный отчет минэнергетики США по запасам нефти (17:30 мск). В 21:00 мск будет объявлено решение ФРС США по базовой процентной ставке (выступление Дж. Пауэлла начнется в 21:30 мск). Кроме того, ожидается большой поток корпоративной отчетности, до открытия торгов в США отчетность планируют опубликовать не менее 20 компаний из индексного списка S&P 500, включая General Eelctric, Boeing, Mastercard.

На валютном рынке в начале торгов курс доллара США может оказаться под давлением на фоне некоторого восстановления «спроса на риск» на рынках в целом.

Тем временем негативное влияние ограничительных мер на финансовую устойчивость государств нашло отражение во внеплановом снижении суверенного рейтинга Италии международным рейтинговым агентством Fitсh до уровня “BBB-” (нижняя ступень инвестиционного уровня).