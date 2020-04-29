Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился позитивный внешний фон.

Так, поддержку российской валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытки закрепления выше 21 доллара за баррель. Также способствовать покупкам в рубле будет улучшение риск-аппетита, выливающееся в укрепление валют развивающихся рынков.

На таком фоне мы ожидаем позитивной динамики рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 74 рублей.

Дополнительную поддержку национальной валюте окажут продажи иностранной валюты со стороны Центробанка, а также спрос на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ.

В результате, в случае сохранения позитивного внешнего фона, американская валюта закрепится ниже 74 рублей и может в ходе сессии сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 73 рубля.

Напомним, что днем ранее доллар и евро снизились на 0,5%, отступив в район 74,1 и 80,2 рубля соответственно.