Отечественный рынок акций выглядел вчера очень сильно, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,6% и проигнорировав снижение американских индексов под занавес наших торгов. Лучше рынка выглядела «обычка» «Сургутнефтегаза» (+5,1%) и акции самой Московской биржи (+4,4%).

Что касается «Сургута», то рост его акций без причин мы уже видели неоднократно. Вчерашний подъем по-прежнему не имеет обоснований.

А вот бумаги Мосбиржи начали отыгрывать рост оборотов в последние недели. Кроме того, Мосбиржа является наименее пострадавшей компанией от падения цен на нефть и эпидемии коронавируса. Наоборот, режим самоизоляции привел к тому, что многие частные инвесторы получили больше времени на совершение торговых операций.

Сегодня внешний фон с утра складывается позитивным. После вечерний просадки американские фьючерсы вновь в плюсе, прибавляя более процента, чуть выше 23 долларов за баррель торгуется и нефть.

Это говорит о том, что откроемся мы ростом в районе полупроцента. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона. Но пока складывается впечатление, что все главные биржевые активы залегли в боковик. Для новых сильных движений нужны новые драйверы, а их пока нет. При этом новости о снятии карантинных мер и возобновлении работы предприятий уже не приводят к существенному всплеску оптимизма.

По-прежнему вызывает удивление сильная динамика акций «нефтянки», которая почему-то игнорирует низкие цены на нефть и призрачные перспективы их восстановления хотя бы до 40 долларов за баррель. И списать это на девальвацию рубля нельзя: сейчас нефть стоит менее 2 тыс руб за баррель, в то время как в начале года она превышала 4 тыс руб. При этом при нынешних ценах продажа нефти, скорее всего, убыточна для многих месторождений с учетом затрат на разведку, бурение, транспортировку и налоги.

По-прежнему советуем осторожно подходить к покупке акций нефтяных компаний, учитывая риски падения котировок нефти накануне экспирации фьючерса Brent.

Рубль в паре с долларом закрылся чуть выше отметки 74. Сегодня пара попробует уйти под нее. Как и раньше, курс рубля полностью определяет Банк России своими валютными интервенциями.

Если с 12 мая режим самоизоляции будет ослабевать, это позитивно отразится на рубле, поскольку повысится спрос на валюту со стороны оживления бизнеса экспортеров. Поддержка по паре располагается в районе чуть ниже 73 руб за доллар, и не стоит ждать ее пробития. Во-первых, на носу — длинные майские праздники и традиционное падение деловой активности между ними, усиленное режимом самоизоляции. Во-вторых, дешевый рубль не выгоден бюджету, и, скорее всего, ЦБ снизит объем интервенций при подходе к поддержке.