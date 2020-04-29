В течение сессии “быков” будут поджидать многочисленные риски
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и смогли по итогам дня устоять выше верхних границ “боковиков”, ограниченных отметками 2520-2600 пунктов и 1050-1100 пунктов соответственно. “Быки”, таким образом, получили позитивный технический сигнал, повышающий вероятность движения индикаторов в район апрельских максимумов (2713 и 1170 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2580-2680 пунктов.
Рубль на Мосбирже укрепился примерно на 0,5% к доллару и евро, продолжая проявлять устойчивость. Пара доллар/рубль стремилась к 74 руб, при пробое которых направится к 73 руб. Пара евро/рубль вернулась к отметке 80 руб, способность преодолеть которую может увести европейскую валюту к 78 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений в том числе на нефтяных площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс. В течение сессии “быков”, однако, будут поджидать многочисленные риски, исходящие из квартальных данных и прогнозов российских и зарубежных компаний, а также макроэкономической статистики (в особенности о ВВП США). Краткосрочная техническая картина на рынке РФ при этом сместилась в сторону более позитивной.
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