Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на фоне возвращения спроса на рисковые активы. Рост нефтяных котировок марки Brent поддержит рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,7-1,1%, в районе 2630-2640 пунктов.

В начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС вслед за ценами на нефть, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

На валютном рынке в начале торгов курс доллара может оказаться под давлением на фоне некоторого восстановления "спроса на риск" на рынках в целом, добавляет он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает позитивную динамику рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня, что приведет к отступлению пары доллар-рубль ниже 74 рублей.

"Дополнительную поддержку национальной валюте окажут продажи иностранной валюты со стороны Центробанка, а также спрос на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ", — говорит он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что в условиях дальнейшего снижения ставок, оба выпуска ОФЗ выглядят интересно, и ожидает спроса со стороны рынка.

По его мнению, курс рубля к доллару может укрепиться и будет торговаться в районе 73,65-74,15 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,13-1,4% на фоне публикации данных по индексу потребительского доверия в США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра движутся разнонаправленно: фьючерс на промышленный индекс Dow Jones – поднимается на 0,05%, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq – на 0,04%, на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,09%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,07%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,06%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,27%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,51%.

Стоимость нефти поднимается на 1,1% — до 22,99 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,19% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0842 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос второй день подряд, несмотря на сохранение неопределенной динамики рынка нефти. Повышение западноевропейских фондовых индексов поддержало стоимость российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вторника подскочил на 1,61%, до 2612,24 пункта, индекс РТС — на 2,39%, до 1109,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 35 копеек – до 74,14 рубля, евро — на 42 копейки, до 80,2 рубля, следует из данных Московской биржи.