Доходность Russia`29 вчера выросла на 2 б.п. — õо 3,03% годовых. При этом в большинстве сопоставимых ЕМ происходило снижение доходности. Возможно инвесторы перекладывались из российских бумаг в активы с более высокой премией к UST. Также на фоне повышения спроса на риск мог быть отток в корпоративный сегмент инвестиционной категории.  Так вчера Лукойл собрал заявки на выпуск 10-летних евробондов в объеме 1,5 млрд долл со ставкой купона 3,875% годовых. Премия к суверенной кривой в бумаге составляет 85 б.п. До конца недели ожидаем, что российские 10-летние евробонды будут торговаться в диапазоне 3,0 – 3,1% годовых.