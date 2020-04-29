До конца недели российские 10-летние евробонды будут торговаться в диапазоне 3-3,1% годовых
Доходность Russia`29 вчера выросла на 2 б.п. — õо 3,03% годовых. При этом в большинстве сопоставимых ЕМ происходило снижение доходности. Возможно инвесторы перекладывались из российских бумаг в активы с более высокой премией к UST. Также на фоне повышения спроса на риск мог быть отток в корпоративный сегмент инвестиционной категории. Так вчера Лукойл собрал заявки на выпуск 10-летних евробондов в объеме 1,5 млрд долл со ставкой купона 3,875% годовых. Премия к суверенной кривой в бумаге составляет 85 б.п. До конца недели ожидаем, что российские 10-летние евробонды будут торговаться в диапазоне 3,0 – 3,1% годовых.
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