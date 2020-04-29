Поскольку спрос на нефть побил рекордные минимумы, вызвав хаос на нефтяном рынке, между двумя основными экспортерами нефти нарастает ценовая война, которая сводится к игре с нулевой суммой, ресурсами которой являются оставшиеся рынки сбыта. Поскольку интересы двух крупнейших экспортеров нефти сталкиваются на обоих направлениях – европейском и азиатском – в попытке ухватиться за ключевой рынок конкурента, мы видим, как один игрок выдавливает другого в борьбе, практически лишенной смысла. Тем не менее, в мире, где $20/барр. – новый уровень сопротивления (27 апреля Brent закрылась на отметке $19,99/барр.), а спрос достиг 25 —летнего минимума, действует принцип “объемы в обход марже”.

Таким образом, саудовская нефть захватила огромную долю европейского рынка – поставки в Роттердам почти

удвоились в середине апреля в сравнении с мартом, в основном на фоне сильных дисконтов ($10,25/барр. против сегодняшней цены Brent на смесь арабских сортов), тогда как контракты на Urals сократились на 41%, по данным ценового агентства Argus Media. Агентство ожидает продолж ение этого тренда и в мае. Тем не менее, российские производители нефти столкнулись с весьма необычной конъюнктурой цен в Европе: по данным Argus Media, Urals сейчас торгуется с премией $0,20/барр к цене Brent на ожиданиях вступления в силу квот на добычу в рамках сделки OPEC+.

Примечательно, что, напротив, поставки по нефтепроводу “Восточная Сибирь – Тихий океан” на азиатские рынки растут, вынуждая саудовскую нефть сохранять свою долю рынка. По данным Генеральной администрации по таможне Китая, российский нефтяной экспорт подскочил на 30% м/м до 1,7 млн барр./сутки в марте, тогда как поставки саудовской нефти снизились на 1,6% до 1,8 млн барр./сутки, так как средние тарифы на фрахт из Персидского залива в китайские порты повысились в цене примерно до $5/барр. в марте, подрывая конкурентные преимущества саудитов. Поскольку тарифы на фрахт остаются крайне высокими, мы ожи даем увидеть равное распределение экспорта в апреле между двумя экспортерами, учитывая что китайские покупатели предпочитают нефть по “ВСТО” арабским маркам. Тем не менее, мы считаем, что продолжающаяся ценовая война является временным явлением на рынке, переживающем дефицит спроса, и ожидаем, что она как явление исчезнет по мере восстановления мировой экономики в 2П20.