Детский мир (DSKY RX: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 104 руб./акцию) завтра представит финансовые результаты за

1К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Компания уже сообщила о росте выручки на 11% г/г в 1К20 (который замедлился с 13% г/г в 4К19), и мы ожидаем неизменной рентабельности EBITDA г/г на фоне

сдержанных инвестиций в цены.

Так как большинство магазинов сети расположено в крупных торговых центрах, трафик уже замедлился в 1К20 (+3,9% vs +7,4% в 4К19), и мы можем ожидать сильное снижение трафика в 2К20. Хотя онлайн продажи сильно растут (+110% г/г в 1К20, на них пришлось 25% продаж в марте), мы хотим обратить внимание на то, что доля Детского мира в онлайн продажах товаров для детей составляет 19%, что гораздо ниже, чем доля Wildberries (51%). Временное закрытие магазинов (закрыто 88 магазинов в России и 36 магазинов в Казахстане, примерно 15% совокупной базы магазинов), вероятно, окажет давление на рентабельность в дальнейшем (хотя улучшение условий арендных контрактов может отчасти нейтрализовать это). Таким образом, краткосрочная перспектива для акций Детского мира, на наш взгляд, остается негативной.

Как уже сообщалось, выручка компании за 1К20 выросла на 11,2% г/г до 31 млрд руб. По нашей оценке, валовая прибыль за 1К20 составила 8,9 млрд руб. при рентабельности 28,8%, что на 0,2 п. п. ниже г/г,

при более сдержанных инвестициях в цены в сравнении с 2П19. Это было нейтрализовано контролем над общими, коммерческими и административными расходами и привело к тому, что EBITDA за 1К20 составила 1,8 млрд руб. (+10% г/г) при неизменной рентабельности г/г на уровне 5,9%. По нашему прогнозу, чистая прибыль за 1К20 составит 0,5 млрд руб., что на 81% выше г/г, под влиянием тех же факторов, что и EBITDA.