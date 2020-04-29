В утренние часы на финансовых рынках наблюдаются оптимистичные настроения. Фьючерсы на американские индексы S&P500 и Nasdaq прибавляют более 0.5%, азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, а индекс доллара DXY остается ниже 100 пунктов. При этом темпы распространения коронавируса в мире остаются высокими – за вчерашний день было зафиксировано около 75 тысяч новых случаев заболевания, а в США количество заболевших превысило 1 млн. человек.

Участники рынка по-прежнему ждут постепенного открытия ряда европейских стран, после чего внимание будет направлено на скорость восстановления деловой активности, а также на возможность возникновения второй волны эпидемии. Финансовые рынки, поддерживаемые вливанием ликвидности со стороны крупнейших центральных банков, продолжают игнорировать макроэкономические данные – опубликованный вчера индекс потребительской уверенности в США продемонстрировал рекордное месячное падение за всю историю до отметки 86.9. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на итоги заседания ФРС и пресс-конференцию Д. Пауэлла в вечерние часы.

На наш взгляд, ФРС сегодня вряд ли преподнесет какие-либо сюрпризы, поскольку регулятор уже в марте весьма быстро реагировал на ухудшение экономической конъюнктуры, резко снизив ставку до нуля и запустив программу количественного смягчения. Эти действия позволили финансовым рынкам стабилизироваться после мартовского обвала, так что сегодня ФРС вряд ли будет запускать новые монетарные инструменты. При этом интерес будут представлять комментарии ФРС по поводу ожидаемого масштаба рецессии в американской экономике. Ранее представители ФРС неоднократно говорили о том, что не рассматривают снижение ключевой ставки до отрицательных значений в качестве оптимальной реакции денежно-кредитной политики на шоки.